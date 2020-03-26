 

Россия из-за коронавируса прекратит регулярное и чартерное авиасообщение. Число умерших от COVID-19 в мире превысило 21 тысячу человек

26.03.2020, 7:27, Новости дня

Более 21 тысячи человек по всему миру умерли от коронавирусной инфекции с момента начала пандемии, сообщает университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику заболевания в режиме реального времени.

На Италию приходится наибольшее число погибших– 7,5 тысячи человек. 3,6 тысячи человек умерли в Испании, 3,1 тысячи – в китайской провинции Хубэй, откуда началось распространение нового вируса.

Всего в мире зарегистрированы 471,5 тысячи случаев инфицирования COVID-19. Наибольшее число заболевших в Китае – 81,7 тысячи человек. На втором месте – Италия (74 тысяч заболевших), на третьем – США (69 тысяч человек). В России официально зарегистрированы 658 случаев заболевания.

 

Россия

С 27 марта в России полностью прекратится регулярное и чартерное авиасообщение. Исключение будет сделано только для рейсов, которые вывозят россиян на родину. Такое поручение правительство дало Росавиации.

В столице за гражданами, которые вернулись из-за границы, организуют контроль, чтобы пресечь нарушение карантинного режима, в частности, их передвижения отслеживают по их автомобилям. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

“Что касается москвичей, начинаем более тщательно работать с этими данными, выясняя их мобильные телефоны, их домашние адреса, фотографии для того, чтобы смотреть по системе распознавания лиц, насколько они соблюдают режим. И вплоть до их машин. Иногда приходится присылать [сообщения] особо одаренным гражданам, что они по телефону рассказывают, что они сидят дома, а мы видим, что они раскатывают на машине на работу каждый день и обратно”, – пояснил Собянин в интервью телеканалу ТВЦ в среду.

По словам мэра, система слежения в городе “одна из самых продвинутых в мире”. Данные о гражданах, которые пересекли границу, поступают из погранслужбы ФСБ. Далее данные сверяют с базами МВД, в какой регион далее направились приехавшие. Каждый регион самостоятельно работает с такими гражданами, объяснил мэр Москвы.

Кроме того, Сергей Собянин заявил, что 26 марта власти могут объявить о новых мерах борьбы с коронавирусом из-за того, что следующая неделя объявлена нерабочей. Он выразил мнение, что должны быть закрыты все развлекательные точки, включая рестораны, кафе и парки.

Собянин пояснил, что на следующей неделе ожидается приток туристов. “Так вот в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома”, – цитирует мэра телеканал ТВЦ. 

 

Украина

В Украине лабораторно подтверждено 145 случаев инфицирования COVID-19, сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОС).

“По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 145 случаев COVID-19. В течение дня подтверждено 32 новых случая”, – сообщил ЦОС в фейсбуке.

 

Беларусь

В Беларуси подтверждены 86 случаев заражения коронавирусом – еще несколько тестов под вопросом. Всего в стране проведено около 23 тысяч тестов на COVID-19.

По информации Минздрава, на сегодняшний день уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ранее их тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 57 пациентов. Еще по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов.

Израиль

Храм Гроба Господня в Иерусалиме был закрыт на неделю на фоне распространения коронавируса, сообщил представитель ассамблеи католических ординариев Святой земли Вади Абу Нассар.

В Израиле заражены коронавирусом 2 369 человека, пять скончались.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Египте

15.02 / В Калининграде мужчина расстрелял двух человек на улице и застрелился

04.02 / Стало известно о переходе Голодец в Сбербанк

11.02 / Зеленский: У меня нет никакого желания вмешиваться в честную работу журналистов

23.02 / В Алеппо российских военных поздравили с Днем защитника Отечества

12.03 / Неизвестный благотворитель перевел тяжелобольной малышке 50 млн рублей

24.02 / Буддийский Новый год: танцы, мантры и гулянья

13.03 / Известно, как с помощью запахов усилить память во время сна

04.03 / Где отдохнуть в марте: топ-5 популярных городов России

25.03 / Испания обогнала Китай по числу умерших от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска