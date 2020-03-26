Россия из-за коронавируса прекратит регулярное и чартерное авиасообщение. Число умерших от COVID-19 в мире превысило 21 тысячу человек

26.03.2020, 7:27, Новости дня

Более 21 тысячи человек по всему миру умерли от коронавирусной инфекции с момента начала пандемии, сообщает университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику заболевания в режиме реального времени.

На Италию приходится наибольшее число погибших– 7,5 тысячи человек. 3,6 тысячи человек умерли в Испании, 3,1 тысячи – в китайской провинции Хубэй, откуда началось распространение нового вируса.

Всего в мире зарегистрированы 471,5 тысячи случаев инфицирования COVID-19. Наибольшее число заболевших в Китае – 81,7 тысячи человек. На втором месте – Италия (74 тысяч заболевших), на третьем – США (69 тысяч человек). В России официально зарегистрированы 658 случаев заболевания.

Россия

С 27 марта в России полностью прекратится регулярное и чартерное авиасообщение. Исключение будет сделано только для рейсов, которые вывозят россиян на родину. Такое поручение правительство дало Росавиации.

В столице за гражданами, которые вернулись из-за границы, организуют контроль, чтобы пресечь нарушение карантинного режима, в частности, их передвижения отслеживают по их автомобилям. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

“Что касается москвичей, начинаем более тщательно работать с этими данными, выясняя их мобильные телефоны, их домашние адреса, фотографии для того, чтобы смотреть по системе распознавания лиц, насколько они соблюдают режим. И вплоть до их машин. Иногда приходится присылать [сообщения] особо одаренным гражданам, что они по телефону рассказывают, что они сидят дома, а мы видим, что они раскатывают на машине на работу каждый день и обратно”, – пояснил Собянин в интервью телеканалу ТВЦ в среду.

По словам мэра, система слежения в городе “одна из самых продвинутых в мире”. Данные о гражданах, которые пересекли границу, поступают из погранслужбы ФСБ. Далее данные сверяют с базами МВД, в какой регион далее направились приехавшие. Каждый регион самостоятельно работает с такими гражданами, объяснил мэр Москвы.

Кроме того, Сергей Собянин заявил, что 26 марта власти могут объявить о новых мерах борьбы с коронавирусом из-за того, что следующая неделя объявлена нерабочей. Он выразил мнение, что должны быть закрыты все развлекательные точки, включая рестораны, кафе и парки.

Собянин пояснил, что на следующей неделе ожидается приток туристов. “Так вот в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома”, – цитирует мэра телеканал ТВЦ.

Украина

В Украине лабораторно подтверждено 145 случаев инфицирования COVID-19, сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОС).

“По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 145 случаев COVID-19. В течение дня подтверждено 32 новых случая”, – сообщил ЦОС в фейсбуке.

Беларусь

В Беларуси подтверждены 86 случаев заражения коронавирусом – еще несколько тестов под вопросом. Всего в стране проведено около 23 тысяч тестов на COVID-19.

По информации Минздрава, на сегодняшний день уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ранее их тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 57 пациентов. Еще по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов.

Израиль

Храм Гроба Господня в Иерусалиме был закрыт на неделю на фоне распространения коронавируса, сообщил представитель ассамблеи католических ординариев Святой земли Вади Абу Нассар.

В Израиле заражены коронавирусом 2 369 человека, пять скончались.