Конец наркотикам? Выяснилось, что эффект плацебо работает и с психоделиками

26.03.2020, 8:26, Разное

Результаты нового исследования показали, что если добровольцам давать плацебо (пустышки), уверяя, что это псилоцибин (психоделическое вещество), то у некоторых из них них наблюдаются эффекты, как будто бы они принимали реальный псилоцибин.

Возможно, что подобное открытие означает начало конца эпохи потребления психоделических наркотиков. Зачем они нужны, если мозг и сам прекрасно справляется (Паранормальные новости – paranormal-news.ru) .

В статье, опубликованной в журнале "Psychopharmacology", исследователи из университета Макгила в Квебеке, Канада, описали их реальный эксперимент с использованием самых обычных людей-добровольцев. Всем этим людям говорилось что они примут участие в серьезном медицинском эксперименте.

Объявления о найме добровольцев было опубликовано на сайте Монреальского неврологического института (часть Университета Макгила), поэтому никто из 33 отобранных не заподозрил подвоха, даже когда они пришли в аудиторию и увидели помещение с контролерами и охраной.

В природе псилоцибин содержится в так называемых галлюциногенных грибах

На самом деле и контролеры и охранники были нанятыми актерами, более того, несколько "добровольцев" тоже была нанятыми актерами. Всех испытуемых разделили на две группы, в каждой из которых было 7 актеров и 16 реально неосведомленные о подлоге людей.

Когда всем группам раздали специальные таблетки-пустышки и указали, что это лекарство с эффектом психоделика, все 33 человека приняли это лекарство и вскоре актеры стали описывать, что у них наблюдаются разные соответствующие эффекты. После этого и некоторые реальные добровольцы стали описывать тоже самое.

Когда спустя 4 часа эксперимент был закончен, всех испытуемых попросили указать насколько у них было изменено сознание по специальной 5-балльной шкале.

Итак, какие же вышли результаты?

"Были значительные индивидуальные различия в эффектах плацебо: многие участники сообщили о полном отсутствии каких-либо изменений, в то время как другие описали эффекты, соответствующие умеренным или высоким дозам псилоцибина. Также большинство (61%) участников устно рассказало о том, что у них возникали определенные психоделические "глюки". Некоторые утверждали, что видели как картинки на стене двигались сами собой, другие ощутили изменение гравитации, у одного был эффект притягивающей волны",- указывается в статье.

Таким образом получается, что эффект плацебо в отношении псилоцибина достаточно успешен? Что еще более важно, был ли этот опыт законным?

Эксперты журнала "Discover Magazine" подробно разобрали весь эксперимент и указали на то, что типичные ответы испытуемых были довольно расплывчаты вроде "Ощущаю блаженство", "Наступило прозрение", и никто из испытуемых не сообщал о реальных зрительных галлюцинациях.

Также еще до того, как им рассказали, что это было не настоящее лекарство, а плацебо, около 35% испытуемых говорили, что они подозревают о том, что им дали плацебо, и лишь 16% были твердо уверены в том, что принимали настоящее лекарство.

С другой стороны очень многие показали шок и недоверие после того, как им рассказали о реальной подоплеке этого эксперимента. Они заявляли, что ощущают себя обманутыми. Что же касается законности, то эксперимент был полностью одобрен комиссией по этике.

Получается, что действительно может возникнуть реакция на плацебо как на психоделическое средство, хотя и на низком уровне. В связи с этим было бы любопытно узнать, принимали ли эти испытуемые ранее какие-то реальные средства-психоделики, вроде тех, что дают для лечения посттравматического стрессового синдрома или для лечения от наркомании, и как бы они сравнили эффект от реальных лекарств с тем, когда они принимали плацебо.