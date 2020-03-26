Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

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26.03.2020, 8:26, Новости дня

С 27 марта РФ полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Соответствующее поручение дано Росавиации правительством РФ.

Исключение будет сделано только для самолетов, которые вывозят российских граждан из других стран из-за сложной ситуации с распространением коронавируса COVID-19, а также для рейсов, осуществляемым по отдельным решениям российского правительства, передает РИА Новости.

Кроме того, Минтрансу и Росавиации поручено организовать в аэропортах досмотр всех граждан, которые возвращаются в Россию из стран с зарегистрированными случаями коронавируса нового типа.

МИД РФ должен до 27 марта предоставить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и "Аэрофлот" списки россиян, которые хотели бы вернуться домой. Ведомство завершает их формирование в 14 часов 26 марта. После этой даты возвращение домой будет личной ответственностью самих людей, заявил накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее сообщалось, что за помощью в МИД обратились более 25 тысяч соотечественников.

По последним данным, в мире коронавирусом COVID-19 заражено уже почти полмиллиона человек, число жертв превысило 21 тысячу.



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