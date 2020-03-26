 

Рэпер Джиган снова нарушил карантин, пригласив домой тренера

26.03.2020, 8:09, Разное

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, на странице в Instagram обнародовал видео занятий с тренером, которого пригласил домой, тем самым снова нарушив карантин. Большинство подписчиков раскритиковали поведение исполнителя, напоминая об опасности коронавируса и поставленной под угрозу заражения семье с четырьмя детьми.
Джиган с супругой Оксаной Самойловой, тремя дочерьми и новорожденным сыном меньше недели назад вернулся в Россию из США. Приехавшим из-за рубежа рекомендован карантин, однако рэпер нарушил его в очередной раз. Сначала в доме Джигана собрались друзья на вечеринку, а недавно он пригласил тренера, показав в соцсети кадры занятий. В комментариях к посту фолловеры пишут о необходимости изоляции в условиях распространения коронавируса, тем более, что у исполнителя маленькие дети, поэтому думать в первую очередь следует об их здоровье, но не о развлечениях и тренировках.

Ранее нарушившего карантин Джигана раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он назвал поведение рэпера «настоящим негодяйством», предложив на его новых альбомах упоминать о несоблюдении временной изоляции, а к имени знаменитости добавлять приписку «мистер Микроб».



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