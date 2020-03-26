Войска РХБЗ развернули пункты обработки на полигонах

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26.03.2020, 8:08, Новости дня

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Западного и Центрального военных округов развернули на полигонах пункты специальной обработки военной техники и личного состава в рамках проверки готовности к решению задач по локализации ЧС, сообщили в Минобороны.

«Подразделения войск радиационной, химической и бактериологической защиты Западного и Центрального военных округов вышли на полигоны для отработки задач в рамках проверки Вооруженных сил РФ к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций. Военнослужащие развернули пункты специальной обработки военной техники и личного состава, приступили к проведению мероприятий профилактики эпидемиологической обстановки в районах развертывания», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Отмечается, что военнослужащие отрабатывают комплекс мероприятий по специальной обработке зданий, сооружений, участков дорог, а также вопросы применения современных средств для дегазации и специальной очистке с использованием авторазливочных станций АРС-14КМ, а также установок специальной обработки УССО, тепловых машин специальной обработки техники ТМС-65У и полевых лабораторий КЛП-10.

Как информирует военное ведомство, на полигонах развернуты посты радиационной и химической разведки, проводится анализ эпидемиологической обстановки и комплекс мер по изоляции районов условного заражения.

Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что вооруженные силы РФ с 25 марта по поручению президента Владимира Путина проводят проверку на готовность к борьбе с коронавирусом.



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