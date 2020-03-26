Нефть подешевела на опасениях снижения спроса

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26.03.2020, 8:08, Новости дня

Мировые цены на нефть снижаются на растущих опасениях за падение спроса из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,62% и составила 27,22 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,51%, до 24,12 доллара за баррель, передает РИА «Новости».



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