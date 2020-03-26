Учёные определили эволюцию катаклизмических двойных систем

26.03.2020, 7:53, Разное

Исследование, проведённое израильскими учёными и специалистами музея естественной истории США, позволило определить эволюцию катаклизмических двойных систем. Оказалось, что она носит цикличный характер, то есть, в процессе существования система постоянно переходит из одного состояния в другое.

По словам астрономов, катаклизмические двойные системы состоят из двух карликов – красного и белого. Последний – мёртвая звезда, постоянно «подпитывающаяся» материей и энергией второго объекта системы. В ходе процесса «высасывания ресурсов» белым карликом постепенно накапливается водород, а при достижении критической массы он взрывается, делая вторую звезду в миллионы раз ярче Солнца. Использовав построенную математическую модель авторы исследования смогли проследить фазы эволюции катаклизмических двойных систем. Таким образом удалось выяснить, что они постоянно проходят через четыре состояния – нова, новоподобная, карликовая нова и отдельная двоичная система.

Изначально сформированные двоичные файлы на протяжение периода, длящегося несколько миллионов лет, чередуют два первых состояния. Последующие 10% существования происходит чередование между тремя фазами, а оставшиеся 90% жизни система повторяет непрерывный цикл между четырьмя состояниями.