 

Федеральным властям поручено максимально перевести сотрудников на дистанционную работу

26.03.2020, 7:53, Новости дня

Федеральные органы власти должны с 27 марта перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса, заявили в правительстве.

Кроме того регионам рекомендовано приостановить работу ТРЦ, кинотеатров и ввести запрет на курение кальянов в общественных местах из-за коронавируса, передает РИА «Новости».

Также премьер-министр Михаил Мишустин поручил МЭР, Минфину и Минпромторгу разработать мероприятия по господдержке сферы общепита и услуг, владельцев коммерческой недвижимости.

Кроме того, Роспотребнадзору поручено до 27 марта представить график поставок в регионы материалов для тест-систем на коронавирус.



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