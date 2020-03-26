 

Джиган решил поиграть с дочками в рыцари с настоящим ножом

26.03.2020, 7:53, Разное

Украинский рэп-исполнитель Джиган решил поиграть с дочками в рыцари с настоящим ножом. Соответствующее видео музыкант опубликовал в Stories своего Instagram-аккаунта.
34-летний певец, вернувшись из Майами в Москву, устроил у себя дома шумную вечеринку, гостями которой стали его друзья и привлекательная бразильянка по имени Даниэлла да Силва. Instagram-подписчики посоветовали Денису Устименко-Вайнштейну закончить свои развлечения и начать уделять время своей семье. В этот раз рэп-исполнитель послушал поклонников и показал, как он играет со своими дочками.

Стоит отметить, что методы времяпрепровождения звездного отца показались фолловерам спорными, поскольку он играл с детьми в рыцарей с настоящим ножом. Хоть «игрушку» Джиган дочкам в руки не давал, но подвергал их опасности, размахивая режущим инструментом прямо перед девочками.



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