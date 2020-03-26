Россия прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с миром

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26.03.2020, 7:48, Новости дня

Правительство России поручил Росавиации с 27 марта 2020 года полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян. Об этом говорится в соответствующем документе кабинета министров.

Россия прекращает регулярное и чартерное авиасообщениеСписки россиян, планирующих вернуться в Россию из-за границы, должны быть направлены в заинтересованные ведомства не позднее 27 марта. До возвращения на родину россиянам, оказавшимся за рубежом, МИД РФ должен помогать из средств загранучреждений. При необходимости министерство финансов выделит на это дополнительные средства.

Правительство также поручил дипломатам рекомендовать находящимся за рубежом россиянам, не имеющим возможности вернуться домой, принять все необходимые меры для охраны своего здоровья.



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