Лайнер Costa Neoromantica не пустили в порт Владивостока

26.03.2020, 7:48, Новости дня

Администрация морских портов Приморского края и восточной Арктики не допустила в порт Владивостока круизный лайнер Costa Neoromantica, сообщил представитель ведомства.

Источник пояснил, что такое предписание получено от карантинных властей в лице Роспотребнадзора, передает РИА «Новости».

Как сообщил представитель морского вокзала Владивостока, по расписанию подход этого лайнера в городской порт запланирован только 23 июня.

Капитан судна попросил пополнить запасы воды, топлива и продуктов, встав на рейде. Власти связались с региональным управлением Роспотребнадзора, после чего было выдвинуто условие – все агенты, грузчики и прочие, должны пройти 14-дневный карантин во избежание распространения коронавируса COVID-19.

«Эти условия озвучены судовому агенту «Международный круизный сервис «Владивосток», сейчас ожидается его решение по дальнейшим действиям», – говорится в сообщении правительства региона.

По данным сайта marinetraffic.com, судно находится в Японском море и шло во Владивосток. Лайнер построен в 1993 году и ходит под флагом Италии. По данным компании Costa Cruises, судно вмещает 1,8 тыс. гостей и 622 члена экипажа.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Общее число умерших от коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек, этот показатель удвоился с 20 марта.