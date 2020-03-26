Минздрав Украины разрешил частным лабораториям делать тесты на COVID-19 – документ

26.03.2020, 7:39, Новости дня

Частные лаборатории в Украине могут делать тесты на коронавирус при условии наличия соответствующего уровня биозащиты. Об этом говорится в письме заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 19 марта, разосланном главам облздравов, а также руководителям медучреждений всех форм собственности, в составе которых есть лаборатории.

Документ имеется в распоряжении издания “ГОРДОН”.

Предусмотрен следующий порядок работы с результатами исследований: “Все позитивные образцы первичного материала в обязательном порядке доставляются в вирусологические лаборатории областных и Киевского лабораторных центров Минздрава в соответствии с территориальной принадлежностью”.

Фото: Gordonua.com

На брифинге в Киеве 24 марта и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин сообщил, что в стране отсутствуют нормативно-правовые запреты на проведение диагностических исследований на новый коронавирус для частных лабораторий, информирует корреспондент “ГОРДОН”.

“Единственное требование, которое будет выдвигаться по отношению к таким лабораториям, заключается в том, что лаборатория должна быть обустроена, должна быть надлежащего уровня биозащиты. Такая лаборатория должна обеспечить отчетность”, – добавил Кузин.

Участники рынка, с которыми пообщалось издание, рассказывали, что формально частные лаборатории, работающие с микроорганизмами III-IV группы патогенности (таких в Украине подавляющее большинство), ранее не могли делать тесты на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, поскольку это заболевание не включено в перечень исключений согласно приказу Минздрава от 2008 года. Новый коронавирус отнесен к патогенам II группы.

Кузин утверждал на брифинге, что некоторые частные лаборатории уже сотрудничают с Минздравом и начали применять диагностику COVID-19.

В Офисе президента Украины заявляли, что поступившие из Китая тесты для ПЦР с 23 марта передаются в лаборатории в каждый регион Украины. Кроме того, в Украине зарегистрированы три отечественных производителя тест-систем ПЦР-диагностики COVID-19, заявил Ляшко 24 марта.

По данным на 10.00 25 марта, в Украине зафиксировано 113 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, четверо пациентов скончались.