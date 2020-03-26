Календарь: 26 марта – 20 лет назад Путин впервые стал президентом

26.03.2020, 7:38, Новости дня

26 марта 2000 года состоялись выборы президента России, которые с явным преимуществом выиграл Владимир Путин, объявленный Борисом Ельциным своим преемником.

Тогда никто и представить не мог, что по продолжительности пребывания на посту главы государства он опередит самого Брежнева (к концу своего очередного срока). До августа 1999 года Владимир Путин был совершенно неизвестен широким слоям населения. Выходец из команды губернатора Петербурга Анатолия Собчака, он перебрался в Москву только в 1996 году, и в 1998-м был назначен главой Федеральной службы безопасности.

Вероятно, уже тогда он рассматривался Ельциным как вероятный преемник. В августе 1999 года премьер-министр Сергей Степашин был отправлен в отставку, а на его место назначен Путин. Новое назначение совпало с вторжением боевиков в Дагестан и серией террористических актов в Москве. Жесткая реакция премьера на эти события моментально взвинтила его рейтинг до заоблачных по тем временам высот.

Молодой и решительный Путин смотрелся выигрышно на контрасте с зомбиподобным Ельциным, который во времена второго срока и говорил-то с трудом. Проблемы Ельцина с алкоголем ни для кого не были секретом, и тот факт, что новый премьер позиционировал себя сторонником трезвого образа жизни, автоматически склонял симпатии избирателей, уставших от чада кутежа 90-х, на его сторону.

26 марта 2000 года состоялись президентские выборы, которые дали следующий результат: Путин почти вдвое превзошел своего главного конкурента Зюганова — 52,94% против 29,21% голосов. Занявший третье место Явлинский получил всего лишь 5,80% голосов избирателей.

События дня:

1787 — Екатерина II, находясь в Киеве, повелела отчеканить медаль в честь её визита на Юг России.

1941 г. – учреждена Сталинская премия (позже переименованная в Государственную).

1956 г. – в СССР отпуск по беременности увеличен с 77 до 112 дней.

Именинники:

Александр, Кристина, Лариса, Маргарита, Михаил.

Родились:

Алексей Петренко (1938 – 2017 гг.) – советский и российский актер театра и кино.

Владимир Пресняков (1946 г.) – российский музыкант, член ВИА «Самоцветы», отец Владимира Преснякова-младшего.

Алексей Булдаков (1951 – 2019 гг.) – народный артист Российской Федерации.