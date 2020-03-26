 

На Украине признали необходимость попросить помощи у России

26.03.2020, 7:30, Новости дня

Украине следует просить помощи у России, сообщил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne, комментируя ситуацию с распространением коронавируса.

«Надо сегодня прекратить заигрывания со всеми нашими «стратегическими партнерами», которые нам все обещали, понять, что страна осталась один на один со своей бедой, и обращаться надо к тем, кто может нам помочь. Я думаю, что сегодня надо извиниться перед коммунистическим Китаем за нашу декоммунизацию. Я думаю, что надо обратиться к России за помощью – ничего постыдного здесь нет: когда речь идет о жизни людей, это надо делать», – передает РИА «Новости» слова Рабиновича.

Власти Украины ранее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Общее число умерших от коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек, этот показатель удвоился с 20 марта.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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