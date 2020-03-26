 

Китайские ученые предупредили об опасности заразившихся коронавирусом

26.03.2020, 7:30, Новости дня

Гонконгские микробиологи пришли к выводу, что носители коронавируса нового вида представляют наибольшую опасность для окружающих в первую неделю после заражения, поэтому болезнь распространяется так быстро, информирует South China Morning Post.

Выводы ученых основаны на анализах образцов слюны у 23 пациентов из двух больниц в возрасте от 35 до 75 лет из числа тех, у кого было подтверждено заболевание COVID-19, вызываемое коронавирусом. Оказалось, что уровень вирусной нагрузки в слюне был самым высоким в течение первых семи дней с момента выявления симптомов, а после этого постепенно снижался, передает ТАСС.

«Высокая вирусная нагрузка в первую неделю болезни говорит о том, что вирус может легко передаваться от одного человека другому еще до того, как пациент будет госпитализирован», – отметил доцент кафедры микробиологии Университета Гонконга Келвин То. Он является соавтором статьи о результатах исследования, которая была опубликована в авторитетном медицинском журнале Lancet.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. При этом в РФ ситуация с коронавирусом находится под контролем. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Газета ВЗГЛЯД писала, что западная модель не прошла испытание коронавирусом.



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