Почему укрепление рубля – болезненный удар по бюджету

26.03.2020, 7:18, Новости дня

Фондовые рынки мира в последние дни вдохнули глоток оптимизма. Решение ФРС запустить программу скупки активов спровоцировало ралли и спрос на рисковые активы.

За два дня индекс Dow Jones взлетел на 18% — это максимальный двухдневный рост с марта 1933 года. Российский рынок не остался в стороне и старался не отставать от американского.

Конечно, начал укрепляться и рубль, но цены на нефть пока остаются низкими, что создает проблемы для бюджета России. Дело в том, что цены на нефть в рублях сейчас находятся на критически низких уровнях.

Бочка смеси Brent сейчас стоит около 2140 руб., а бочка российской Urals еще дешевле. При этом нижней границей комфорта для бюджета все последние годы выступала отметка в 2800 руб.

Очевидно, такое положение дел не устраивает российское правительство, однако и более сильного ослабления рубля допускать нельзя — национальная валюта может перейти к свободному падению, а это приведет к резкому скачку инфляции и сжатию импорта.

К слову, инфляция уже начала расти. За неделю с 17 по 23 марта индекс потребительских цен прибавил 0,3%, то есть второе выше показателей за предыдущие две недели (0,09% и 0,1%), сообщил в среду Росстат.

Текущую ситуацию прокомментировал операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов:

“Серьезные изменения на рынке нефти – падение ее цены почти в два с половиной раза, естественно, привели к тому, что рубль подешевел к доллару, причем эти изменения произошли не пропорционально. Такую реакцию рынка можно объяснить бюджетным правилом, которое «отвязывает» рубль от нефти. С другой стороны, ЦБ простимулировал сдерживание роста валюты за счет отмены обязательных продаж и собственных продаж.

Так, после введения бюджетного правила, в условиях более-менее стабильной экономики (вторая половина 2018 года и весь 2019 год), курс доллара по отношению к рублю с нефтяными ценами практически не коррелировал.

Стоит отметить, что Центробанк РФ критической ситуацию не называет и в своих прогнозах придерживается среднегодовой цены на нефть в районе 35 долларов за баррель, доллар — 72 рубля. При этом регулятор не видит рисков повышения годовой инфляции и не исключает возможности снижения ключевой ставки до 5,5%”.

Денис Порывай, аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка считает рубль переоцененным и ждет ухудшения динамики:

“Относительная крепость рубля в последнее время объясняется продажами валюты со стороны ЦБ РФ и крупнейшими госэкспортёрами, которые могут продавать ранее накопленную валюту, в том числе для предстоящих выплат дивидендов за 2019г. Также некоторые локальные участники могут быть оптимистично настроены относительно развития вируса и рынка нефти. Мы не разделяем этот оптимизм и считаем рубль в настоящий момент избыточно сильным”.

При этом по мнению Порывая, ситуация может сохраниться как минимум до середины лета, когда ожидается пик вируса. Впрочем, это лишь предположение.

В любом случае, в ближайшее время российскому бюджету придется находится в некомфотом состоянии. С другой стороны, в последние годы цены на нефть в рублях были едва ли не рекордными, бюджет был профицитным, а Минфин скупал валюту, пополняя Фонд национального состояния.