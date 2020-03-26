 

Крушение Cу-27 над Черным морем: зафиксирован сигнал радиобуя

26.03.2020, 7:18, Новости дня

До сих пор поиски пилота упавшего в Черное море истребителя Су-27 не дали результата, но был зафиксирован сигнал аварийного радиобуя, предположительно, со спасательной лодки, в которой может находиться летчик.

Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь на четверг, к ней были привлечены четыре проходивших мимо предположительного места падения самолета судна и два буксира Росморречфлота Источник сообщил, что источник сигнала находится достаточно далеко от предварительно обозначенной зоны поиска — на нескольких десятков километров южнее, ближе к Севастополю, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, накануне вечером выполнявший плановый полет истребитель Су-27 упал в Черное море. Поисковые работы были значительно осложнены из-за метеоусловий. Для поиска летчика были подняты силы и средства поисково-спасательных служб Южного военного округа: самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. К месту предполагаемого падения истребителя направлены малый противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда.



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