Минздрав Украины предрек «катастрофическое» число жертв коронавируса в стране
26.03.2020, 7:08, Новости дня
Глава Минздрава Украины Илья Емец сообщил об угрозе резкого увеличения числа зараженных коронавирусом нового типа в стране.
«Со всей ответственностью заявляю: если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим», – передает РИА «Новости» слова Емеца.
По его словам, число жертв вируса COVID-19 на Украине будет расти.
«Очаг вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины стремительно распространяется», – отметил глава украинского Минздрава.
Емец отметил, что Украине еще по силам локализовать распространение коронавирусной инфекции жесткими мерами, чего не удается сделать Европе. Он призывает украинцев выполнять все правила безопасности и заботиться друг о друге.
На Украине заражены коронавирусом 145 человек, скончались пять.
11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.
Общее число умерших от коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек, этот показатель удвоился с 20 марта.
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