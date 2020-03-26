 

Минздрав Украины предрек «катастрофическое» число жертв коронавируса в стране

26.03.2020, 7:08, Новости дня

Глава Минздрава Украины Илья Емец сообщил об угрозе резкого увеличения числа зараженных коронавирусом нового типа в стране.

«Со всей ответственностью заявляю: если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим», – передает РИА «Новости» слова Емеца.

По его словам, число жертв вируса COVID-19 на Украине будет расти.

«Очаг вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины стремительно распространяется», – отметил глава украинского Минздрава.

Емец отметил, что Украине еще по силам локализовать распространение коронавирусной инфекции жесткими мерами, чего не удается сделать Европе. Он призывает украинцев выполнять все правила безопасности и заботиться друг о друге.

На Украине заражены коронавирусом 145 человек, скончались пять.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Общее число умерших от коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек, этот показатель удвоился с 20 марта.



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