 

В Совфеде оценили влияние выходной недели на график праздничных дней

26.03.2020, 7:08, Новости дня

Объявление выходной недели не скажется на праздничном графике, ни майские, ни новогодние праздники сокращаться не будут, сообщил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«Предложенная президентом неделя карантина вызвана обстоятельствами, когда нужно принимать меры для предотвращения распространения вируса. Это реакция главы государства на внештатную ситуацию», – приводит слова Рязанского РИА «Новости».

При этом сенатор полагает, что введение выходной недели «не скажется на графике праздничных дней».

«Ни майские, ни новогодние праздники сокращаться не будут, президент об этом не говорил», – сказал парламентарий.

Накануне президент Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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