Версия: А всемирный потоп все же был

26.03.2020, 6:59, Разное

Сказания о всемирном потопе встречаются у очень многих племен и народов Африки, Азии, Европы, Америки.

Нам, европейцам, наиболее известен библейский миф с его ковчегом Ноя, куда были взяты все твари по паре. Но в начале 20го века были найдены глиняные таблички времен древнего Шумера, в которых почти этими же словами было описано спасение от волн всемирного потопа шумерского героя Зиусудры.

Среди городов шумерской цивилизации наиболее известен, пожалуй, город Ур. Это второй с юга шумерский город и второй по дате основания после Эриду. И единственный из городов Шумера, который удостоился упоминания в Библии: именно из Ура вышел праотец еврейского народа Авраам (правда, в Библии город назван халдейским).

В период между первой и второй мировыми войнами город Ур раскапывал известный британский археолог Леонард Вулли. Углубившись в землю всего на один метр, Леонард Вулли наткнулся на то, что в археологии называют материком: слой нетронутой земли без всяких следов человеческой деятельности.

В данном случае это был слой чистого морского песка (как именно археологи отличают морской песок от речного, я не знаю, но как-то отличают). Обычно как только археологи натыкаются на материк, они перестают копать дальше, потому что считается, будто раскоп дошел до слоев, раньше которых человека в этих местах не было.

Однако Вулли к этому времени имел уже достаточно большой опыт и по какой-то причине усомнился, что дошел до материка. Поэтому он продолжил углубляться в землю. Через три метра слой чистого морского песка закончился и снова пошли культурные слои, заполненные остатками человеческой деятельности.

Напрашивался вывод, что с юга пришла морская вода и уничтожила старую цивилизацию, похоронив ее под 3-метровым песчаным наносом. А потом, когда вода ушла, на эти места пришли новые люди и стали строить новую цивилизацию.

Окончательно выяснилось, что потоп случился во времена, когда в этих местах проживали предшественники шумеров, которых в истории называют убаидцами по названию местечка Эль-Убейд, где были найдены первые следы этой дошумерской цивилизации. И названия всех шумерских городов — Эриду, Ур, Лагаш, Урук, Киш, Ниппур и т. д. — это названия убаидские, а не шумерские. Они же, убаидцы, передали пришедшим сюда неизвестно откуда шумерам свои сказания о потопе.

Такой вывод довольно хорошо согласовывался с библейскими и вавилонскими мифами о всемирном потопе, но одного только факта существования 3хметровых наносов в древнем городе было мало. Требовались дополнительные факты. И они были довольно быстро получены.

На севере Ирака есть знаменитая в археологическом мире пещера Шанидар. Она известна тем, что люди (и предки людей) жили в ней непрерывно в течение сотен тысяч лет, оставив после себя культурные слои в 15 метров толщиной: неандертальцы, кроманьонцы, хомо сапиенсы. Пещеру начал раскапывать руководитель американской археологической экспедиции Ральф Солецкий уже после окончания второй мировой войны. И вот какие интересные факты он обнаружил.

Весь 15-метровый культурный слой в пещере можно условно разделить на четыре отдельных слоя, которые Солецкий обозначил буквами А, В, С и Д (если считать сверху вниз). Слой А (то есть самый верхний и молодой) формировался последние семь тысяч лет. Слой В (толщиной всего 30 см) накапливался около пяти тысяч лет.

В слое В нет остатков производственной деятельности человека в форме глиняных черепков, костяных игл, наконечников стрел и копий, каменных жерновов и зернотерок, а также нет костей животных и рыб.

Зато очень много ракушек. При этом ракушки взломанные, значит их кто-то собирал и потом употреблял в пищу. Получается, что обитатели пещеры, сформировавшие этот слой, не практиковали земледелие и скотоводство, охоту и рыболовство, а собирали то, что попадется под руку. Радиоуглеродный анализ показал, что слой В начал формироваться около 10 тысяч лет до нашей эры. Также необходимо отметить, что в слоях А и В отсутствуют глыбы и куски известняка.

Слой С имеет толщину 3 метра. В нем найдены каменные топоры, скребки, ножи, наконечники копий и прочие следы человеческой деятельности, доказывающие довольно высокий уровень человеческой культуры по сравнению с более поздними поселенцами, формировавшими слой В.

Также в этом слое были найдены многочисленные известковые глыбы и менее крупные обломки, упавшие с потолка пещеры. И вот что наиболее интересно: самый верхний уровень слоя С образовался 29 тысяч лет тому назад, в то время как самый нижний уровень последующего слоя В сформировался всего 12 тысяч лет назад. Полностью отсутствует слой почвы за 17 тысяч лет. Кроме того, слой С имеет очень неровную поверхность, что говорит о постоянной работе морского прибоя.

Наконец, слой Д, имеющий толщину 9 метров, упирается в скальное основание пещеры. В нем присутствуют орудия труда древних поселенцев, и даже найдены несколько скелетов. Но имеющиеся артефакты обработаны заметно грубее по сравнению с находками последующего слоя С.

Самое интересное во всей этой истории состоит в том, что между слоями В и С также найдены прослойки морского ила и песка, неповрежденные морские ракушки и отпечатки морских водорослей. Анализ всех найденных артефактов и особенностей приводил к неизбежному выводу, что примерно в 27 тысячелетии до нашей эры сюда пришла огромная волна с юга, которая затопила пещеру, уничтожив ее обитателей, сформировавших слой С.

И после этого 17 тысяч лет никто в пещере не жил (в окрестностях не осталось людей?). А когда через 17 тысяч лет сюда пришли новые поселенцы, их уровень развития был на порядки ниже своих предшественников.

Высота расположения пещеры над уровнем моря составляет 750 метров. А сама пещера удалена от моря на расстояние около тысячи километров. Какова должна быть высота этой убийственной волны-цунами, чтобы дойти до пещеры и затопить ее? Явно более километра.

Могу предложить только одно объяснение такому феномену: астероид. Около 10 тысяч лет до нашей эры в воды Индийского океана рухнул гигантский астероид, породивший смертоносную мегацунами. А особенность береговой линии северной части Индийского океана способствовала увеличению высоты волны. Вспомним, как растет высота приливной волны, когда она входит в узкий залив (например, в заливе Фанди на канадско-американской границе высота прилива достигает 15 метров).

Сходящиеся друг к другу берега Индийского и Аравийского полуостровов образуют нечто, напоминающее такой огромный залив. А Персидский залив образует его продолжение. Поэтому порожденная астероидом мегацунами при движении на север стала расти вверх и в акватории Персидского залива вполне могла достигать 2х – километровой высоты.

Есть еще факты в пользу такой гипотезы: существование так называемых шевронных дюн на берегах Индийского океана (Мадагаскар, Африка, побережье Индии и Пакистана, Аравийский полуостров, Шри-Ланка, Австралия). Дюны названы шевронными по той причине, что своей формой они напоминают шеврон — нарукавный знак у военных в форме уголка острием вверх.

Образуются шевронные дюны гигантскими волнами-цунами: когда океанская вода уходит с затопленной суши, она обтачивает нанесенный на сушу морской песок таким образом, что формируется шеврон острием в сторону моря. На Мадагаскаре шевронные дюны тянутся вглубь суши на расстояние до 45-50 км. Высота шевронных дюн может достигать 200 метров, а длина — нескольких сот километров. Это какой же высоты должна быть волна, чтобы углубиться в сторону суши на дистанцию до 45-50 км и при этом еще суметь сформировать шевронные дюны?

Строго говоря, мегацунами может быть вызвано не только падением в море гигантского астероида, но также извержением подводного вулкана или гигантским подводным оползнем. Однако в пользу астероидной гипотезы говорит наличие в составе дюн микроскопических частичек железа, никеля и хрома, которые вполне обычны для космических странников, но не встречаются в вулканической лаве.

Океанологи нашли двух потенциальных виновников, которые могли бы стать причиной всемирного потопа. К юго-востоку от самой южной части Мадагаскара в точке с координатами 31 градус южной широты и 61 градус восточной долготы на морском дне находится котловина Баркл диаметром 29 км, образованная ударом астероида поперечником от 2.7 до 5 км.

При падении выделилась энергия примерно в 1000 раз больше энергии взрыва индонезийского вулкана Тамбора в 1815 году, когда даже летом падал снег и все зерновые померзли. Ясно, что взрыв мощностью в 1000 раз больше должен дать намного более тяжелые последствия. К сожалению, специалистам не удалось установить возраст кратера Баркл, поэтому принадлежность астероида, сформировавшего данный кратер, к всемирному потому остается пока под вопросом.

Второй подозреваемый на роль виновника всемирного потопа получил название Метеороид Потопа. Это тоже астероид, но гораздо меньшего размера, чем астероид Баркл. Он рухнул в северную часть Аравийского моря в точку с координатами 21 градус северной широты и 63 градуса восточной долготы. Это почти напротив входа в Оманский залив.

Океанологам удалось установить время падения сего астероида: примерно 3300 год до нашей эры. Но такая дата не согласуется с временем окончания слоя С пещеры Шанидар (напомню, она оценивается примерно 27 000 годом до нашей эры). Поэтому астероид Баркл выглядит более вероятным виновником затопления пещеры Шанидар. Однако, если именно в этом году случился всемирный потоп, тогда закономерно встает вопрос: а может ли столь долго сохраняться в человеческой популяции память о катастрофе?

Предлагаю следующий вариант: потопов было два. Первый потоп случился 29 тысяч лет назад и был обусловлен падением в Индийский океан астероида Баркл, что породило гигантскую волну-мегацунами, затопившую даже пещеру Шанидар на севере Ирака. Но память об этой катастрофе до эпохи шумерской цивилизации дошла в очень ослабленном и искаженном виде.

Второй потоп случился в 3300 году до нашей эры и был намного слабее первого, так что воды второго потопа до пещеры не дошли. Зато они оставили 3х-метровые наносы морского песка в развалинах шумерского города. Объединение обрывков старой памяти о страшном потопе, случившемся в очень отдаленные времена, с впечатлениями от буквально вчера нахлынувшими с моря огромными волнами породило в литературе того времени многочисленные мифы и предания о всемирном потопе.

Есть у шумеров довольно интересный миф, напрямую с потопом не связанный, и тем не менее дающий повод к интересным умозаключениям по этому явлению. Называется он «Энмеркар и властитель Арраты». В данном случае нас будет интересовать Аррата. Так называлась страна на Армянском нагорье, современница Шумера, куда ходил герой мифа Энмеркар. До сих пор сохранилась преемственность названий: Аррата — Урарту — Арарат.

В поэме Аррата описывается как страна с богатой духовностью, страна святых обрядов и праведных божественных законов. В эпосе она называется «свидетельством вечного завета», «священной землей». По словам автора эпоса, благополучие страны является следствием набожности её жителей и их усердия в поклонении солярному Богу.

И это выглядит довольно странным. Ведь Энмеркар пытался завоевать Аррату, а своего противника обычно рисуют черными красками. Но если мы предположим, что земли Армянского нагорья послужили убежищем для немногочисленных счастливцев, уцелевших в водах потопа, в таком обожествлении места спасения нет ничего удивительного.

Не было в реальности библейского персонажа Ноя с его ковчегом, как не было и шумерского героя Зиусудры или вавилонского царя Утнапиштима. Но были реальные счастливчики, вынесенные волнами потопа на земли Армянского нагорья, и пережившие тут катастрофу.

А когда морские воды ушли назад в океан, их потомки спустились с гор в равнины и основали новую цивилизацию. Но при этом сохранили память о том, как высокие горы помогли им выжить в катастрофе. И потому объявили место своего спасения священной землей.