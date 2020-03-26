Глафира Тарханова показала лицо после суровой диеты

26.03.2020, 6:53, Разное

Известная актриса Глафира Тарханова неоднократно признавалась, что ей было непросто прийти в форму после родов. На этот раз она решилась избавиться от лишних килограммов лишь через 3 года после рождения четвертого сына. Результатами своего перевоплощения знаменитость поделилась с поклонниками.

По словам Тархановой, она 4 раза поправлялась примерно на 20 килограммов, и это всегда происходило после родов. Впрочем, худеть сразу же она не предпочитала: ей было интересно ощутить себя в разном весе, из-за чего её героине в фильмах толстели и худели вместе с ней. «Женщины являются разными и многогранными, поэтому вес – не всегда ключевой критерий оценки», – отмечала в свое время актриса в Instagram.

Теперь же Тарханова намерена преобразиться, о чем недавно заявила интернет-пользователям в социальных сетях. Поклонники полностью поддерживают артистку в её начинаниях, но призывают не изнурять себя голодом, ведь знаменитость и так выглядит очень хорошо.