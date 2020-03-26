 

Число жертв коронавируса в США превысило тысячу человек

26.03.2020, 6:53, Новости дня

Число жертв коронавирусной пневмонии на территории США превысило 1 тыс. человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

К 23.00 по времени Восточного побережья США (06.00 мск) число зафиксированных летальных исходов заболевания, вызванного новой инфекцией, составляет 1031. Зарегистрированы 68 тыс. 572 случая заражения, передает ТАСС.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. 13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС.

Отметим, по данным ВОЗ, распространение коронавирусной инфекции в США значительно ускорилось, страна может стать новым эпицентром заболевания. Так, за последние сутки коронавирусом в США заразились более 10 тыс. человек.

Газета ВЗГЛЯД писала, что западная модель не прошла испытание коронавирусом.



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