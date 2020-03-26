Невозможно объяснить целесообразность консультативного совета с ОРДЛО

26.03.2020, 6:44, Новости дня

В консультативном совете с ОРДЛО, о создании которого договариваются на переговорах в Минске, нет смысла. Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил в статье для ZN.UA, опубликованной 25 марта.

“Необходимость регламентировать работу консультативного органа с совещательными функциями невозможно объяснить, как и целесообразность создания самого совета. У нас уже есть ТКГ (трехсторонняя консультативная группа. – “ГОРДОН”) и подгруппы. Если идея в том, чтобы завести туда ВПЛ, то это наше право и для этого не надо создавать новые формализованные учреждения, что противоречит интересам Украины”, – написал он.

По словам дипломата, “может измениться все”, если будет создан новый формат прямого диалога украинских властей с оккупационными администрациями Донбасса.

“Его принятие будет окончательным и, главное, безвозвратным проигрышем, точкой невозвращения в определении того, что, собственно, происходит на Донбассе. Украина формализует диалог с оккупационными администрациями и попадет в примитивную ловушку, расставленную Кремлем”, – считает Климкин.

11 марта 2020 года в Минске ТКГ договорилась о создании так называемого консультативного совета. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики “ДНР” и “ЛНР” завили о “площадке для прямого диалога” между “сторонами конфликта”.

13 марта издание ZN.UA опубликовало документ о создании совета. В него должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа “фиксирует субъектность ОРДЛО”, а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

В Офисе президента Украины заявили, что решение о создании консультативного совета было принято после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии о выполнении договоренностей саммита “Нормандской четверки”, состоявшегося в декабре 2019 года. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание консультативного совета не является шагом к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, “которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы”.

В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что создание консультативного совета в рамках подгруппы не является “зрадою” и может принести пользу Украине. Он добавил, что к мирному процессу со стороны ОРДЛО следует привлечь не только жителей неподконтрольных территорий, но и временно перемещенных лиц.