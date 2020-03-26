В тюрьмах России и оккупированного ею Крыма находится 5 тысяч украинцев

26.03.2020, 6:44, Новости дня

В России и оккупированном ею Крыму в тюрьмах содержится 5 тыс. граждан Украины. Об этом 25 марта в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

“Вопреки взятым на себя Российской Федерацией международным обязательствам, большинство из 5 тыс. граждан Украины, которые находятся в пенитенциарных учреждениях РФ и временно оккупированного Крымского полуострова, не получают надлежащей медицинской помощи, несмотря на то, что входят в группу особо незащищенных лиц от заражения коронавирусной инфекцией”, – написала она.

Украинский омбудсмен обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием обеспечить права находящихся в местах лишения свободы украинцев.

“Наши сограждане жалуются на ненадлежащие условия содержания и неоказание соответствующей медицинской помощи, что недопустимо в условиях объявленной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, ведь пенитенциарные учреждения считаются усилителями распространения инфекционных заболеваний и являются местами с высоким риском заражений”, – объяснила Денисова.

☝️☝️Всупереч взятим на себе Російською Федерацією міжнародним зобов'язанням, більшість з п'яти тисяч громадян України,… Posted by Людмила Денісова on Kolmapäev, 25. märts 2020

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 430 тыс., из них 19 675 умерли, более 111 тыс. выздоровели.

В России, по последним данным, было 658 зараженных, один скончался.

В Крыму оккупационные власти 21 марта сообщили о первом инфицированном коронавирусом.