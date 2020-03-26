 

Мнение: Освоение Су-57

26.03.2020, 6:42, Разное

МО РФ выпустило достаточно большой ролик об освоении Су-57 в различных режимах.

Аннотация:

Летчики Воздушно-космических сил полностью освоили самолеты Су-57 на всех режимах полета, включая предельные режимы высот, скоростей и перегрузок.
В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения.
Заключительным этапом полетов стало выполнение элементов ближнего воздушного боя, в том числе с применением сверхманевренных режимов авиационного комплекса.
Су-57 – истребитель 5 поколения, предназначенный для поражения воздушных, наземных и морских целей. Самолет оснащен вооружением, размещаемым во внутрифюзеляжных отсеках, новейшим комплексом бортового оборудования, а также радиопоглощающим покрытием, разработанным с применением технологии малозаметности. В рамках гособоронзаказа в Воздушно-космические силы спланирована поставка 76 самолетов такого типа.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Эксперты рассказали, как приучить младенца спать ночью

20.02 / Готовящийся к дебюту смартфон Vivo Z6 показали на рендерах

14.02 / Ученые рассказали о полезных свойствах соевого соуса

17.02 / Пьяный житель Петербурга изнасиловал женщину и избил полицейского

20.03 / Мнение: Два генерала: один из СКР, второй – прокурорский…

17.03 / Коронавирус проник в еще два города России

08.02 / Мнение: Сколько ученого ни корми…

31.01 / Выгодно ли арендовать автомобиль для такси? Рассчитываем прибыль

14.02 / Canon выпустит карманный фотопринтер SELPHY SQUARE QX10 в марте

12.11 / Неизвестный воровал цветы с могилы Неизвестного солдата… Им оказался голубь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска