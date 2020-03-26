Мнение: Освоение Су-57

26.03.2020, 6:42, Разное

МО РФ выпустило достаточно большой ролик об освоении Су-57 в различных режимах.

Аннотация:

Летчики Воздушно-космических сил полностью освоили самолеты Су-57 на всех режимах полета, включая предельные режимы высот, скоростей и перегрузок.

В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения.

Заключительным этапом полетов стало выполнение элементов ближнего воздушного боя, в том числе с применением сверхманевренных режимов авиационного комплекса.

Су-57 – истребитель 5 поколения, предназначенный для поражения воздушных, наземных и морских целей. Самолет оснащен вооружением, размещаемым во внутрифюзеляжных отсеках, новейшим комплексом бортового оборудования, а также радиопоглощающим покрытием, разработанным с применением технологии малозаметности. В рамках гособоронзаказа в Воздушно-космические силы спланирована поставка 76 самолетов такого типа.