 

Собянин анонсировал закрытие ресторанов и парков на время выходной недели

26.03.2020, 6:40, Разное

С начала следующей недели, которая была объявлена президентом нерабочей из-за коронавируса, в Москве не будут работать рестораны, кафе и парки. Соответствующие приказы мэрия собирается издать 26 марта, заявил в эфире канала ТВЦ мэр Сергей Собянин.

«У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Увеличится поток туристов, которые приедут из ближайших регионов и городов. Так вот в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома», — сказал он.

Ранее в Москве многие развлекательные заведения, в том числе кинотеатры, театры и музеи, уже были закрыты из-за коронавируса. Некоторые рестораны также прекратили обслуживание в залах и перешли только на режим доставки еды.

С завтрашнего дня Собянин запретил курение кальянов в барах и отменил льготный проезд в транспорте для пенсионеров, студентов и людей с хроническими заболеваниями. В департаменте транспорта рассказывали, что к середине марта ежедневное число пассажиров снизилось на 30% к показателям февраля, а 25 марта разница к концу прошлого месяца составляла уже 44%.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / В австралийском заповеднике заметили отпечаток лапы огромной кошки

05.03 / Врачи обнаружили неожиданную пользу сна с храпящими людьми

04.02 / Наука: Кишечный иммунитет готовится к еде заранее

21.02 / Странный вор похитил из российских магазинов целый склад сладостей

13.03 / “Нулевой пациент”: в Китае нашли первого заразившегося коронавирусом

06.03 / Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли появилась на публике в прозрачной блузе без бюстгальтера

07.03 / Инсайдеры рассказали о технических характеристиках Huawei Nova 7 SE с 5G

24.03 / Личное: Как в зачатке справляться со страхами

16.03 / Мнение: ФС “Разморозка”. Сезон 15 “Гроза над полем”

27.02 / В честь дня рождения Татьяна Догилева рассказала о причинах одинокой жизни в старости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска