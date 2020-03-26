Сигнал пропавшего над Черным морем Су-27 зафиксировали далеко от места поиска

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26.03.2020, 6:30, Новости дня

Сигнал радиомаяка пропавшего над Черным морем истребителя Су-27 зафиксировали далеко за пределами района поиска, сообщил источник в морских оперативных службах.

«Сигнал сейчас услышали, в тот район вылетает вертолет. Это очень далеко от района поисков оказалось, от первоначальных координат», – цитирует источника ТАСС.

Он уточнил, что сигнал зафиксирован по направлению от берега в сторону моря. «Или ветром снесло, или на парашюте», – добавил он.

По данным Минобороны, Су-27 пропал примерно в 50 км от Феодосии при плановом полете, по предварительным данным он упал в море. Летчика ищут спасатели.

В районе поиска находятся силы и средства поисково-спасательных служб Южного военного округа, в том числе самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

Напомним, в среду истребитель Су-27 ВКС РФ пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии.



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