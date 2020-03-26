Число заразившихся коронавирусом в Канаде за сутки выросло на 72%

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26.03.2020, 6:16, Новости дня

Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде за последние сутки выросло на 72%: с 1 тыс. 959 до 3 тыс. 385, сообщило министерство здравоохранения страны.

Случаи заражения выявлены в 12 из 13 регионов Канады. Больше всего инфицированных в провинциях Квебек (1 тыс. 339 человек), Онтарио (688) и Британская Колумбия (659). Кроме того, предварительный диагноз на коронавирус поставлен еще 24 жителям провинции Манитоба, где пока опасным вирусом заражены лишь 11 человек, передает ТАСС.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, на данный момент 35 заболевших умерли, 185 вылечились. Первые инфицированные прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта.

Более половины канадских провинций ввели на своей территории режим чрезвычайного положения. Власти не исключили введения режима ЧС по всей Канаде.

Накануне в канадском Ванкувере ввели огромные штрафы за нарушение режима ЧС.

Ранее стало известно, что супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом. При этом сам канадский лидер оказался здоров.

Отметим, по данным ВОЗ, распространение коронавирусной инфекции в США значительно ускорилось, страна может стать новым эпицентром заболевания. Так, за последние сутки коронавирусом в США заразились более 10 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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