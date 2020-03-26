 

Коронавирус погубит Ford

26.03.2020, 6:02, Новости дня

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило оценку компании Ford до мусорного уровня — с “BBB-” до “BB+”.

”В агентстве отмечают, что кредитные показатели и конкурентные позиции автопроизводителя стали пограничными еще до вспышки коронавируса, а грядущий спад спроса на автомобили еще сильнее подрывает финансовое положение компании.

К тому же, около месяца назад Ford объявила о приостановке производства на своих заводах в Европе и прекращает производство в Северной Америке. Согласно данным Bloomberg, общий объем долговой нагрузки компании составляет почти $96 миллиардов.

Добавим, что почти одновременно рейтинг Ford понизило и другое агентство — Moody’s.

Ситуация может усугубиться, поскольку программа выкупа корпоративных облигаций ФРС не включает в себя мусорные бумаги.

Впрочем, решение агентств было ожидаемым. Стоимость страховки от дефолта Ford с начала года показала вертикальный рост и сейчас достигла максимумов с 2008 г.

 



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