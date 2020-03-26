 

Сидим дома: сотрудники телеканала “Россия 24” перешли на дистанционный режим вещания

26.03.2020, 6:02, Новости дня

С этого четверга в столице вводятся дополнительные меры для борьбы с коронавирусом. Тем, кто старше 65 или страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано находится дома на карантине и не выходить на улицу.

Ранее на дистанционное обучение перешли школы и вузы. Компании и учреждения также по возможности переводят на удаленную работу своих сотрудников.

Организовать удаленный процесс работы вполне возможно, даже в таких сферах, где требуются сложные технологические решения. Конечно, сегодня сотрудники телеканала экспериментируют, возможны небольшие технические проблемы, но мы надеемся, что эфир пройдет качественно и даст полную картину дня.

Итак, в эфире проект "Сидим Дома". Смотрите "Россию 24", оставайтесь с нами дома, мы точно сделаем ваш день интересным и насыщенным, а главное — берегите себя.



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