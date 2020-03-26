Мнение: Лещенко в реанимации – и по блату в лучшей больнице в Коммунарке

26.03.2020, 5:54, Разное

Лев Лещенко – достояние России? Конечно, достояние. Но как можно ездить по заграницам сейчас? Как?!

Директор Льва Лещенко Олег Дмитриев рассказал, что Лещенко сам настоял, чтобы его отвезли именно в больницу в Коммунарке. Певец видел видео оттуда. Решил, что она лучшая. И он прав. При этом оказалось, знаменитый артист из тех, кто путешествует в период пандемии по заграницам. Уже когда все было понятно, и ВОЗ готовился объявить пандемию. Потом ощущает панику, что вполне понятно, звонит всем договариваться о блате – меня кладите в самую лучшую больницу, и его кладут в лучшую. Про которую главврач говорит: “Космос”. Только у певца нет никакого подтвержденного диагноза страшной болезни, обычная пневмония. Но жесткая, как это часто бывает в его возрасте.

Ну и вот сегодня Лещенко перевели в реанимационное отделение больницы в Коммунарке. Интересно, что то, что артист не там, пытались долго доказать разоблачители фейков. Но он там, его видели пациенты, его директор Олег Дмитриев подтвердил, обругав заодно наших почти святых врачей.

Накануне вечером артист начал задыхаться, у него снизился процент кислорода в крови. В настоящее время состояние Лещенко стабилизировалось, однако он остается в реанимационном отделении. Потом будет переведен обратно – в палату, говорят источники.

О госпитализации Льва Лещенко и его жены Ирины стало известно 24 марта. Концертный директор Льва Лещенко ранее рассказывал, что сам народный артист РСФРС(!) по возвращении в Россию долго требовал от медиков отвезти себя в комфортный стационар, но ему говорили, что лечится надо дома, а потом с кем-то перетер и поехал в лучшую больницу России в Коммунарке с водителем. По словам Олега Дмитриева, и Лещенко и его жена прилетели в Москву еще 11 марта с симптомами ОРВИ из США.

Конечно, дай бог здоровья человеку. Вообще, хочется, чтобы выздоровели все. И не болели. А если заболели, чтобы лежали в самых лучших больницах, где обязательно спасут. А еще, чтобы все больницы в нашей стране были такими, как в Коммунарке. И со временем – будут уверен.

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