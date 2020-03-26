Коронавирус выявлен у 58 американских дипломатов за пределами США

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26.03.2020, 5:53, Новости дня

Новый коронавирус выявлен у 58 американских дипломатов за пределами Соединенных Штатов, а также у 16 сотрудников Госдепартамента в пяти городах на территории США, сообщил исполнительный директор Медицинского бюро Госдепартамента Уильям Уолтерс.

По словам Уолтерса, в общей сложности за рубежом работает около 75 тыс. сотрудников Госдепартамента США, передает ТАСС.

В свою очередь первый заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Иэн Браунли сообщил, что в связи с распространением коронавируса правительство США пытается вернуть на родину более 50 тыс. американских граждан, попросивших об эвакуации.

«И мы привержены оказанию содействия с возвращением на родину максимально возможному числу американцев», – добавил представитель внешнеполитического ведомства США.

Кроме того, по его данным, власти США уже вывезли на родину более 9 тыс. сограждан «из примерно 28 стран», среди которых Гаити, Гана, Гватемала, Кабо-Верде и Украина. Администрация США рассчитывает в следующие девять дней организовать еще 66 авиарейсов для эвакуации соотечественников из других государств, сказал Браунли.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. 13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС.

ВОЗ отмечает, что распространение коронавирусной инфекции в США значительно ускорилось, страна может стать эпицентром заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Газета ВЗГЛЯД писала, что западная модель не прошла испытание коронавирусом.



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