Ученые рассказали, полезно ли спать в одежде возлюбленного

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26.03.2020, 5:53, Разное

Эксперты рассказали, полезно ли спать, надевая одежду любимого. Они подтвердили, что такой сон благотворительно воздействует на здоровье.
В исследовании принимали участие 154 человека, все они были со своими вторыми половинками. Испытуемым дали футболки, какими они должны обменяться раз в сутки. Существовали и определенные запреты для участников. Им нельзя было курить, использовать духи и дезодоранты, меняющие аромат тела.

С помощью фитнес-браслетов специалисты отслеживали пульс и сон участников. С помощью опыта было доказано, что сон в одежде любимых людей улучшается, засыпание ускоряется, снижается частота пульса. Сами люди ощутили, что их сон улучшился, они стали бодрее утром.



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