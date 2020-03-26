Аваков: Кое-кто хотел еще полежать на пляже. Теперь эти граждане хотят за счет государства вернуться домой

26.03.2020, 5:26, Новости дня

В ночь с 27-го на 28 марта авиасообщение в Украине будет прекращено из-за коронавируса. Об этом 25 марта предупредил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует сайт МВД.

“Настаиваю, чтобы авиасообщение было прекращено. И в ночь с пятницы на субботу оно будет прекращено. Президент давал время на возвращение домой, однако кое-кто хотел еще полежать на пляже. Теперь эти граждане хотят за счет государства вернуться домой. В Киеве, например, из 34 инфицированных 31 – это туристы, которые вернулись из других стран”, – сказал министр.

Он отметил, что возвращающихся в Украину граждан “пустят и будут рады”, если они будут пешком или на своих автомобилях.

“Все, кто прибывал и еще будет прибывать, – все проверяются врачами: визуально, температурный скрининг и быстрые тесты. Но здесь мы должны говорить, что быстрые тесты не дают полной картины. Если человек заражен только что, то этот тест ничего не покажет. Он показывает активность на пятый – десятый день. Таким образом, мы все равно рискуем”, – предупредил Аваков.

В Минздраве сообщали, что по состоянию на 10.00 25 марта в Украине было зарегистрировано 113 случаев COVID-19, четверо людей умерли, один вылечился. Новую информацию о коронавирусе в стране публикует также издание “ГОРДОН”.

По состоянию на 24 марта в Украину, по данным МИД, из-за границы вернулось 78 592 украинца.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 430 тыс., из них 19 675 умерли, более 111 тыс. выздоровели.