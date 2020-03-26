 

Аваков: Кое-кто хотел еще полежать на пляже. Теперь эти граждане хотят за счет государства вернуться домой

26.03.2020, 5:26, Новости дня

В ночь с 27-го на 28 марта авиасообщение в Украине будет прекращено из-за коронавируса. Об этом 25 марта предупредил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует сайт МВД.

“Настаиваю, чтобы авиасообщение было прекращено. И в ночь с пятницы на субботу оно будет прекращено. Президент давал время на возвращение домой, однако кое-кто хотел еще полежать на пляже. Теперь эти граждане хотят за счет государства вернуться домой. В Киеве, например, из 34 инфицированных 31 – это туристы, которые вернулись из других стран”, – сказал министр.

Он отметил, что возвращающихся в Украину граждан “пустят и будут рады”, если они будут пешком или на своих автомобилях.

“Все, кто прибывал и еще будет прибывать, – все проверяются врачами: визуально, температурный скрининг и быстрые тесты. Но здесь мы должны говорить, что быстрые тесты не дают полной картины. Если человек заражен только что, то этот тест ничего не покажет. Он показывает активность на пятый – десятый день. Таким образом, мы все равно рискуем”, – предупредил Аваков.

В Минздраве сообщали, что по состоянию на 10.00 25 марта в Украине было зарегистрировано 113 случаев COVID-19, четверо людей умерли, один вылечился. Новую информацию о коронавирусе в стране публикует также издание “ГОРДОН”.

По состоянию на 24 марта в Украину, по данным МИД, из-за границы вернулось 78 592 украинца.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 430 тыс., из них 19 675 умерли, более 111 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Участницы конкурса «Лидеры России» рассказали о своих увлечениях

06.03 / Focus – российские олигархи скупают Лондон на «грязные деньги»

04.02 / Первый самолет вылетел для эвакуации россиян из Уханя

23.02 / Трамп поздравил «сумасшедшего Берни» с победой над Байденом

17.03 / Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы вышел на свободу

04.03 / Ученые рассказали о пользе проветривания комнат

17.02 / Видео: Кто и как воюет за воду

17.02 / В Китае зафиксировали снижение смертности от коронавируса. Положительная тенденция сохраняется уже несколько дней

10.02 / В Южной Корее почтили память героев «Варяга»

26.02 / Чийгоз: “Уставшие от войны” пусть готовятся, что ужасы Крыма и востока Украины дойдут до Киева и Львова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска