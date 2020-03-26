В Украине с начала эпидсезона от осложнений гриппа умерло 68 человек

26.03.2020, 5:26, Новости дня

С начала эпидемического сезона, который наступил в октябре 2019 года, в Украине от осложнений гриппа умерло 68 человек. Об этом 25 марта проинформировала пресс-служба Минздрава.

На прошлой неделе от осложнений гриппа в Украине умерло два человека, ни один их умерших не был привит от гриппа.

В ведомстве рассказали, что с 16-го по 22 марта в Украине ОРВИ заболел 201 тыс. 591 человек, 53,2% из них – дети.

“Интенсивный показатель заболеваемости составил 527,2 на 100 000 населения, что на 10,6% больше эпидемического порога по Украине. В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа. Интенсивный показатель заболеваемости – на уровне аналогичного периода прошлого сезона. В 11 областях и в Киеве не зарегистрировано превышение эпидемического уровня, в других 13 областях превышение эпидемического порога соответствует низкой интенсивности эпидемической активности гриппа и ОРВИ”, – сообщили в пресс-службе.

24 марта заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что введение карантина в Украине из-за угрозы распространения коронавируса привело к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ.