 

В Украине с начала эпидсезона от осложнений гриппа умерло 68 человек

26.03.2020, 5:26, Новости дня

С начала эпидемического сезона, который наступил в октябре 2019 года, в Украине от осложнений гриппа умерло 68 человек. Об этом 25 марта проинформировала пресс-служба Минздрава.

На прошлой неделе от осложнений гриппа в Украине умерло два человека, ни один их умерших не был привит от гриппа.

В ведомстве рассказали, что с 16-го по 22 марта в Украине ОРВИ заболел 201 тыс. 591 человек, 53,2% из них – дети.

“Интенсивный показатель заболеваемости составил 527,2 на 100 000 населения, что на 10,6% больше эпидемического порога по Украине. В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа. Интенсивный показатель заболеваемости – на уровне аналогичного периода прошлого сезона. В 11 областях и в Киеве не зарегистрировано превышение эпидемического уровня, в других 13 областях превышение эпидемического порога соответствует низкой интенсивности эпидемической активности гриппа и ОРВИ”, – сообщили в пресс-службе.

24 марта заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что введение карантина в Украине из-за угрозы распространения коронавируса привело к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Вагон поезда отцеплен в Брянске из-за подозрения на коронавирус

21.02 / В мире: Педофилы разоряют крупнейшую детскую организацию США

05.02 / В Госдуме рекомендовали принять поправки о применении к бизнесу статьи УК об ОПГ

23.02 / Коронавирусом в Италии заразились более 100 человек

27.02 / ООН призвала соблюдать права людей при борьбе с коронавирусом

02.02 / 2 февраля 2020 года: день-палиндром

14.02 / Зеленский встретился с представителями бизнес-ассоциаций

06.02 / Ушла легенда: в возрасте 103 лет скончался лучший экранный Спартак – Кирк Дуглас

07.03 / Китай опроверг сообщение о применении лазера против самолета ВМС США

13.02 / Ермак – главам дипмиссий “Большой семерки”: Мы хотим сделать все, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей Украине в конце октября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска