В Сумской области умерла женщина, у которой экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат

26.03.2020, 5:26, Новости дня

25 марта в больнице умерла жительница села Казацкое Конотопского района, у которой два теста на коронавирус показали положительный результат. Об этом проинформировала пресс-служба Сумской областной государственной администрации в Facebook.

“Причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не является основанием для установления окончательного диагноза. Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти. Анализы направлены в Сумской областной лабораторный центр”, – говорится в сообщении.

❗️Жінка, жителька Конотопського району, у якої сьогодні експрес-тест на COVID-19 дав позитивний результат, померла у… Posted by Сумська Обласна Державна Адміністрація on Kolmapäev, 25. märts 2020

Мэр Конотопа Артем Семенихин информировал, что женщине 76 лет. Сегодня ее доставили в реанимацию.

В Минздраве сообщили, что по состоянию на вечер 25 марта в Украине подтверждено 136 случаев инфицирования коронавирусом (данные уточняются), четыре человека скончались, один вылечился.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 458 тыс., из них более 20 тыс. умерли, более 114 тыс. выздоровели.