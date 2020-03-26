Российские медики в Италии и «коронавирусная» пропаганда

26.03.2020, 5:25, Новости дня

«Курс на север: российские военные выдвинулись на итальянскую передовую борьбы с коронавирусом»; «Из России с любовью: как охваченная коронавирусом Италия встретила российских специалистов». Это – заголовки новостных сюжетов на российских государственных телеканалах о том, что группа военных вирусологов из России прилетела в Италию для миссии, которую представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал как «посильную для российской страны помощь».

Министерство обороны России вечером в среду сообщило о том, что «российские военнослужащие совершили марш из авиабазы ВВС Италии "Пратик де Маре"» в город Бергамо, и привезли туда «мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам, пострадавшим от коронавирусной инфекции».

Однако миссия российских военных врачей, которую итальянские официальные лица встретили с благодарностью, проходит параллельно миссии российских пропагандистов, которые используют бедственную ситуацию с распространением коронавируса в Италии для информационной войны.

«Польша не пропустила»

Вечером 23 марта член Совета Федерации Алексей Пушков опубликовал в Твиттере сообщение, что «Польша не пропустила российские самолеты с помощью для Италии через свое воздушное пространство». «Это подлость на уровне государственной политики», – возмущенно заявил российский законодатель, не приведя никаких доказательств.

Заявление российского «сенатора» было моментально подхвачено прокремлевскими блогерами: одно из сообщений на основании твита Пушкова начиналось со слов «Кто они после этого?» и быстро собрало около 120 тысяч просмотров. С большой скоростью посты в соцсетях с цитатой из публикации российского политика появились и на других языках. К моменту, когда польское правительство опровергло наличие какого бы то ни было запрета для российских летчиков, информация была уже везде, а позже Алексей Пушков просто удалил свой твит, как будто ничего и не было.

Кроме фейка с «не пропустившей Польшей», прокремлевские группы в соцсетях часто публиковали видео с мужчиной, в некоем безлюдном месте сворачивающим стоявший там рядом с итальянским флагом флаг Евросоюза и устанавливающим флаг России, а после показывавшем на камеру лист бумаги с надписью по-итальянски: «Спасибо, Россия! Спасибо, Путин». Этот видеоролик также собрал десятки тысяч просмотров на YouTube – при полном отсутствии данных о том, кто его снимал.

«И даже гримеры»

Известный российский блогер и писатель Андрей Мальгин, живущий в Италии, в интервью Русской службе «Голоса Америки» говорит, что не сомневается в пропагандистской цели рейда российских военных врачей: «С одной стороны, это пропаганда для внутреннего потребления, и она уже вовсю идет, и началась после того, как прилетел первый самолет, и продолжается все это время: мол, Россия спасла Европу во время Второй мировой войны, и у нас юбилей – День Победы, а теперь она спасает Европу еще раз, потому что Европа сама не может справиться. И соответствующие заголовки в российских медиа: "Российские военнослужащие пришли на помощь погибающей Италии"».

«Вторая часть пропагандистской составляющей – это пропаганда для внешнего мира. С этим получается не очень хорошо, потому что итальянцы имеют информацию о том, какая помощь поступает и откуда – а она идет со всего мира, и она очень мощная… Итальянцы были поражены и удивлены тому, что практически половина этих людей, которые прилетели, это журналисты, телеоператоры, звукорежиссеры, осветители и даже гримеры, то есть те люди, которые, в общем-то, не очень нужны для того, чтобы бороться с эпидемией», – рассказывает Андрей Мальгин.

При этом блогер подчеркивает, что медицинская составляющая у рейда из России тоже есть, и она важна – но для России она, возможно, важнее, чем для принимающей стороны: «Это изучение на месте того, что происходит, как с этим борются. Они намерены увезти в Россию большое количество образцов вируса, взятого у разных категорий населения, людей разного возраста, и так далее. Это военные исследователи, которые для своих военных целей должны получить довольно много всякой информации. И они ее получат. Эта группа медиков уже не первый раз прилетает в такие места: она изучала сибирскую язву, потом они были в Африке, когда происходила борьба с вирусом Эбола. Теперь они здесь. Так что, это, скорее, вирусологи, эпидемиологи, то есть это люди, которые профессионально изучают вирусы».

Андрей Мальгин констатирует, что активизация антизападных троллей в итальянском сегменте Интернета видна невооруженным глазом: «Итальянцы все это понимают, они не идиоты. Но под любой статьей, где упоминается что-либо о Евросоюзе в связи с коронавирусом, в итальянских СМИ и в каких-то популярных блогах – есть такие блог-платформы, где делают выжимки из СМИ – на этих блог-платформах огромное количество комментариев о том, что ЕС бросил Италию, а с России, которая так сильно помогает, надо снимать санкции. Часто эти комментарии – с грамматическими ошибками, и оставляют их совершенно явно тролли из России».

На контрасте с учениями армии США в Европе

Анна Пеллегата (Anna Pellegata), ассоциированный директор Цифровой криминалистической лаборатории в организации «Атлантический Совет», рассказала «Голосу Америки», что отнюдь не только Россия пытается укрепить свой имидж в итальянском медиа-пространстве в связи с коронавирусом – Китай начал это делать первым: «В течение последней недели, вместе с реальной китайской помощью Италии в борьбе с коронавирусом, в итальянском информационном пространстве стало появляться много сообщений о том, что Китай спасает Италию, а потом то же самое появилось и про Россию. И тут стоит разделять факты (потому что какая-то помощь из Китая и России реальна) и бесспорную пропагандистскую волну, которая пришла вместе с этой помощью».

«В то время как медиа в Италии сообщают факты о том, кто и как помогает – "вот самолеты приземлились, вот врачи приехали, вот среди них есть и помощь из США и остальной Европы" – в комментариях есть просто взрыв антиамериканских, антинатовских высказываний, как и, естественно, высказываний против Евросоюза. И многие эти комментарии как раз соседствуют с пророссийской и прокитайской риторикой, целые группы в Фейсбуке публикуют посты о том, как Италия была брошена на произвол судьбы Евросоюзом», – говорит эксперт «Атлантического Совета».

Анна Пеллегата считает, что возможной целью показательного прибытия российских военных медиков в Италию является создание противопоставления «мирной миссии» России военным учениям с участием США: «В последние пару дней стали транслироваться кадры с российскими военными грузовиками, проезжающими по Италии, и российскими военными, склоняющимися над картой местности с итальянскими коллегами. В статьях с такими фотографиями ничего толком не говорилось о том, что именно российские военные делают, но все это сопровождалось словами, что Россия помогает Италии в битве с коронавирусом. А совсем недавно в итальянских медиа были кадры с прибытием американских войск на учения «Защитник Европы-20» (DEFENDER-Europe 20). Это может быть использовано российскими медиа для создания контраста, как и вся эта экспедиция российских военных в Италию: может, такие совпадения случайны, а может, и нет».

«Бойтесь данайцев»

Бывший директор Русской службы «Радио Свобода», итальянский журналист Марио Корти считает, что «в Италии пресса в своем большинстве понимает, чего стоит российская помощь».

«Они прекрасно понимают, что это пиар и пропагандистская афера, и что России в данный момент нужно себе помочь, потому что там с коронавирусом дело или уже серьезное, или станет серьезным. Как и то, что Россия потом потребует за это какой-то расплаты: мол, снимите санкции, или надавите на другие государства, чтобы они были сняты, хотя российские власти это и отрицают», – говорит Марио Корти в комментарии для «Голоса Америки».

«Я уже высказался по этому поводу на Фейсбуке с помощью старинной фразы "Бойтесь данайцев, дары приносящих", хотя это мое мнение распространяется не только на помощь России или Китая, но вообще на внешнюю помощь – потому что за любую помощь Италии придется очень дорого расплатиться», – считает экс-директор Радио Свобода.

По словам Марио Корти, пророссийский нарратив ложится в Италии на хорошо удобренную почву: «Известно, что некоторые партии, такие, как «Лига» Маттео Сальвини, и раньше вели пророссийскую политику и всегда выступали против санкций в отношении России. Эта партия довольно популярна, она популистская, и население в большом количестве ее поддерживает и, соответственно, поддерживает ее позицию по поводу санкций. И еще есть спекуляции по поводу того, что эти санкции приносят вред итальянской экономике, хотя на самом деле речь идет о российских контрсанкциях. Если мы говорим о людях, разбирающихся в политике, то они понимают все про Крым, но большинство не углубляется в вопрос».