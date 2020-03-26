Мнение: Продолжение странностей с памятником Жукову

26.03.2020, 5:18, Разное

Накал сюрреалистического бреда с "обновлением памятника Жукову" продолжает нарастать.

Невероятно странная и интригующая история с заменой памятника маршалу Жукову продолжает обрастать новыми подробностями и секретами. Не простояв на Манежной площади и суток, новый монумент, где военачальник отдает «правильную» честь, пропал вслед за своим предшественником. «МК» выяснил, где после недавней шумихи находятся оба памятника и откуда взялся «новый» полководец.

Напомним, 20 марта памятник был внезапно демонтирован, а вместо него установили новый. Как оказалось, этот монумент был отлит в мастерской АО «Московский завод электромеханической аппаратуры» в июне 2017 года монумент и установлен на территории предприятия. Об этом свидетельствует сообщение на официальном сайте завода и видео, которые записывали сами работники. Там Жуков и конь простояли последние три года, украшая закрытый сквер режимного объекта у метро «Авиамоторная». По словам работников, они и не сомневались, что вскоре памятник покинет территорию и займет место на постаменте у Исторического музея. В самом же сквере монумент располагался на временной подставке, ожидая смены места.

Как сообщили в Объединении московских скульпторов, после скандала оба памятника нашли на литейном производстве в Химках.

– И старая, и новая скульптуры сейчас распилены, но вторая не так кардинально, – говорит скульптор Николай Аввакумов. – Вообще скульптуры собираются из нескольких частей на внутренний каркас, но здесь пострадал и он. По моему мнению, памятнику 1995 года не требовалась реставрация. Работы, очевидно, производились с иной целью. Некая группа людей захотела заменить памятник, который им не нравился. Поэтому фактически производился демонтаж с распиливанием на куски. Как раз после этого вандализма теперь ему и нужна реставрация. Что касается нового памятника, то его увезли в мастерскую потому, что сразу стало заметно: Жуков не похож на себя.

По словам Аввакумова, он общался с одним из рабочих литейной мастерской, где сейчас лежат Жуковы. В мастерской сейчас затишье и пока никто из сотрудников не подходит ни к одной, ни к другой скульптуре, так как даже начальство не знает, что теперь с ними делать и какую из них чинить.

https://www.mk.ru/moscow/2020/03/23/novyy-povorot-s-ischeznoveniem-pamyatnikov-zhukovu-neponyatno-kakuyu-skulpturu-chinit.html – цинк

И еще.

Промзона на северо-западе Химок. Десятки небольших цехов, пыль и заборы разной конструкции и цветов. Возле одного из таких цехов прислонили памятник. От всадника на коне осталась только половина – ноги и часть торса. Остальное сложено на земле, возле горы досок у металлической бытовки, в которой обычно ночуют работники на стройках. Всех проходящих Жуков «встречает» воинским приветствием.

Старый памятник работы Клыкова тоже совершил путешествие от Манежной площади до задворок Химок. Этот путь дался ему труднее – рабочие не только отделили торс Жукова, но и отрезали ноги коню. Все сложили кучей, словно поверженные вражеские знамена. Фотографии скульптур из мастерской в Химках опубликовал в Фейсбуке скульптор и реставратор Николай Аввакумов.

Общеизвестно, что клыковский памятник критиковали за несоблюдение пропорций в фигурах всадника и коня, а также за мелкие неточности в изображении наград. Некоторым также не нравился жест маршала – вместо привычного воинского приветствия он вытянул вперед руку, привстав на стременах.

К этому моменту достоверно известно, что новую версию памятника отлили в мастерской «Арт-проект» на Авиамоторной улице в Москве, где он стоял несколько лет. Автор первого памятника к этому времени умер, и нового Жукова взял некий коллектив.

«Бригада скульпторов интернациональная. Белорусы, узбеки, русские, украинцы», – перечисляет директор мастерской Евгений Королев в видео, сделанном в 2015 году и опубликованном в Телеграм-канале «Солдатская правда». Королев также подтвердил, что именно этот памятник заменил было прежний на Манежной площади, но заявил, что его мастерская не имела к этой истории никакого отношения: демонтажем занимались некие «организаторы», имен которых он называть не хочет.

Демонтаж старого памятника начался около 6 утра в пятницу, 20 марта. Свидетелем работ стал фотограф Юрий Дегтярев, который, по его словам, проходил там случайно. На Манежную пригнали кран, манипулятор и низкорамный трал длиной более шести метров. Каждую единицу техники поставил отдельный субподрядчик, нанятый все тем же таинственным «организатором», рассказал сотрудник Би-би-си.

Вокруг Жукова царил «хаос», вспоминает Дегтярев в беседе с корреспондентом. Когда памятник сняли, рабочие задали вслух вопрос: «А что с ним дальше делать? Куда класть?» Демонтаж старого памятника и монтаж нового продолжались несколько часов. Градозащитник Николай Аввакумов со слов очевидцев рассказал Би-би-си, что в какой-то момент работами заинтересовалась полиция. Об этом рассказал и сотрудник одной из компаний, занимавшихся заменой памятников.

По его словам, полицейские пытались понять, на основании каких документов шел демонтаж, – и, похоже, их никто не мог предоставить. «Я и подумать не мог, что техника, например шестиметровый трал, может заехать на Манежную площадь без разрешения. Так могут что угодно вывезти с Красной площади», – говорит фотограф. В итоге на Манежной площади остался сиротливый постамент, обнесенный баннерами и металлическими ограждениями.

Вскоре после того, как СМИ узнали о замене памятника, журналисты начали звонить в Мосгорнаследие. Там сообщили, что о работах ничего не знают, так как скульптура не является объектом культурного наследия. Отвечать на вопрос, почему оба памятника увезли в мастерскую в Химки, в ведомстве отказались. При этом на сайте госзакупок не удалось найти контрактов, заключенных Мосгорнаследием или подведомственной ему Мосреставрацией, на реставрацию памятника Жукову.

Сотрудник одной из компаний, работавших на демонтаже, рассказывает, что никаких письменных договоров с заказчиком не было: «Я не знаю названия компании, которая нас наняла. Были устные договоренности с физическим лицом». В компании «Ярд Империал», которая поставила трал, сначала были готовы поговорить об истории на Манежной площади, но потом бросили трубку и на повторные звонки не отвечали.

Глава фонда поддержки Музея Вооруженных Сил Сергей Берендеев заявил СМИ, что не имеют никакого отношения к демонтажу памятников Жукову. В аппарате экс-министра культуры Мединского, который сейчас занимает пост помощника президента РФ, также заявили, что он лично не имеет никакого отношения к загадочной истории на Манежной площади.

Одновременно со скандалом в Сети появилась фотография таблички, которая якобы была установлена на постаменте вместе с новым памятником. Надпись, датированная 2018 годом, гласит, что новую скульптуру Москве передали «патриоты России». В этом списке – президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Росгвардии Виктор Золотов, нынешний помощник президента Владимир Мединский и соучредитель фонда поддержки Музея Вооруженных Сил Алексей Павликов. Понятно, что ключевое слово, вернее фамилия, здесь – Путин. На прежнем постаменте памятника Жукову она не присутствовала.

Помимо этой фотографии по Сети гуляла копия приказа о замене памятника, якобы подписанного министром культуры Ольгой Любимовой. Исполнителем в этом скрине была указана компания «НПО «Технопром» – одна из структур вышеупомянутого Анатолия Кузнецова. Однако, как уже писала «Советская Россия», в Минкультуры утверждают, что документ – фальшивка.

По мнению большинства специалистов, достаточно «свежий» памятник не требовал реставрации. Это бронза и гранит. 25 лет – не срок для таких материалов. А потом к реставрации так не готовят памятники. Он попилен на куски, искорежен. Теперь, естественно, ему требуется реставрация. До этого она не требовалась. Упоминается, что и сам стилобат требует реставрации. Его, скорее всего, повредили во время демонтажа.

http://www.sovross.ru/articles/1968/48189 – цинк

По сути, меньше чем за пару месяцев до Дня Победы, распилили сразу два памятника Жукову, при этом до сих пор непонятно, кто несет ответственность за замену, а то ведь по такой методе можно взять московский памятник Петру Великому и распилить, поставив замену, а потом замену тоже увезти и распилить.

Если замена осуществляется с ведома гос.органов, то где ответственный гос.орган за замену памятника (раз Минкульт отрицает свою причастность), с внятной позицией, что, как, почему и куда отправится старый памятник. Если это частная инициатива, не согласованная с гос.органами (не верю в это совсем, но тем не менее), а что, так можно менять памятники в центре Москвы по своему хотению?

Если старый памятник отправился на реставрацию, то какого хрена непонятные люди ставят там замену, а если замена согласована, то почему ее поставили, а потом сняли и распилили.

В общем, вопросов в этой истории больше чем ответов, хотя произошло все это днем в центре Москвы.

PS. Повторюсь, не вижу проблемы, если бы замена была сделана по человечески, а не по идиотски. Новый памятник мне нравится больше чем старый, но как-то даже и не предполагал, что такая хрень может в принципе произойти, прямо скажем смогли удивить.