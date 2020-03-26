Трамп не исключил выделения дополнительных средств на спасение экономики США

26.03.2020, 5:08, Новости дня

При необходимости американская администрация попросит Конгресс профинансировать дополнительные меры стимулирования американской экономики на фоне пандемии коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп.

Трамп выразил надежду, что законопроект о стимулирующих мерах в размере 2 трлн долларов, который находится на рассмотрении в Конгрессе США, «в течение долгого времени» сможет поддерживать экономику Соединенных Штатов, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что около трех месяцев. Надеюсь, [эти меры] не будут нужны нам на протяжении трех месяцев, надеюсь, это война [с коронавирусом] будет выиграна быстрее. Мы рассчитываем, что эти значительные средства при необходимости покроют нужды экономики», – добавил в свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин.

При этом глава Белого дома добавил: «Если нам будет нужно опять вернуться [в Конгресс за деньгами], [то] мы вернемся». «Мы будем заботиться об американских рабочих, о компаниях, которые питают эту страну», – сказал американский лидер, отметив, что кризис «не их вина».

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли около 920 человек, 361 инфицированный выздоровел.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. 13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС.

ВОЗ отмечает, что распространение коронавирусной инфекции в США значительно ускорилось, страна может стать эпицентром заболевания.

При этом в РФ ситуация с коронавирусом находится под контролем. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Газета ВЗГЛЯД писала, что западная модель не прошла испытание коронавирусом.