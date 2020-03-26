NASA представила уникальные фотографии Марса

26.03.2020, 4:53, Разное

Орбитальному марсианскому аппарату The Mars Reconnaissance Orbiter удалось сделать несколько потрясающих снимков Марса. С помощью передовой камеры HiRISE было сделано изображение равнины в северных районах от Juventae Chasma.

Данный регион относится к юго-западной части Валлес Маринерис – это гигантская система каньонов, проходящая вдоль экватора Красной планеты. Изначально фотография была сделана в середине 2007 года камерой HiRISE, и показывала 3 разных вида местности: извилистые хребты, кратеры и равнины. Данная особенность заинтересовала ученых, предполагающих, что речь идёт о воздействии жидкой воды в прошлом.

Безусловно, канал выделяется среди окружающей среды: возможно, это русла рек, цементирующихся из-за осаждения минералов.

Другая же особенность заключается в наличии равнин с открытыми слоями в стене каньона Juventae Chasma – в этом месте также видны следы эрозии, обнажившей пятна светлых и темных слоев размером около 1 километра.