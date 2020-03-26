Флагманский смартфон Meizu 17 показали на снимке

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26.03.2020, 4:45, Новости дня

В Сети показали фотографии нового долгожданного смартфона Meizu 17.

В свою очередь, пользователям доступны «живые» изображения смартфона лишь с задней стороны. Известно, что аппарат получил основную камеру из четырех модулей, которые установлены в горизонтальном положении в верхней части. Что касается производительности смартфона Meizu 17, то новинку оснастят флагманскими параметрами, включая мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 865, а также 90-герцовый экран.

Кроме того, аппарат получил улучшенные технологии оперативной и встроенной памяти, а также модуль бесконтактной оплаты NFC. В свою очередь, официальная премьера данного аппарата может состояться уже в следующем месяце, а пока подробности о модели остаются неизвестными.



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