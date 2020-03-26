 

Студентов российских вузов отправляют на каникулы

26.03.2020, 4:42, Новости дня

С 28 марта по 5 апреля текущего года в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 студентов российских вузов отправят на каникулы. Соответствующее распоряжение отдал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В соответствии с приказом министра, руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и дополнительные образовательные программы, надлежит обеспечить предоставление обучающимся каникул в указанный период времени, передает ТАСС.



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