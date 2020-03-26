Счетная палата указала на серьезные проблемы с обеспечением детей-сирот жильем

26.03.2020, 4:42, Новости дня

Несмотря на, казалось бы, все возрастающее внимание властей к проблеме обеспечения детей-сирот жильем, ситуация не только не разрешилась, она усугубляется, сообщает Счетная палата.

Анализ выполнения поручений Президента и Правительства Российской Федерации, направленных на улучшение жизни детей-сирот, за 2017–2019 годы, и реализации Комплекса мер по предоставлению детям-сиротам жилых помещений на 2019–2021 годы, показал, что, только за 2019 год очередь на получение жилья детьми-сиротами выросла больше чем на 9% до почти 280 тысяч человек.

“Ежегодно на исполнение обязательств государства перед детьми-сиротами в консолидированных бюджетах предусматривается более 32 млрд рублей. В 2019 году на эти цели за счет всех источников было направлено 39,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 7,4 млрд рублей (18,8 %), за счет региональных бюджетов – 31,8 млрд рублей (81,2 %)”, — отмечается в отчете СП.

При этом аудиторы отмечают, что с одной стороны, денег на решение проблемы не хватает. Для того, чтобы разом обеспечить жильем всех, кто сейчас стоит на учете, нужно 264,5 млрд руб. Если выделять деньги такими же объемами, как в 2019 году (то есть, около 39 млрд. руб.), на эти цели уйдет 6-7 лет.

Но с другой стороны — средства, которые уже выделяют на эти цели, полностью не расходуются. Так в 2018 году не были исполнены бюджетные назначения на 3,2 млрд руб. Этого бы хватило на квартиры для примерно 2,3 тыс. человек.

В числе ключевых проблем аудиторы указывают в первую очередь на серьезные недоработки в нормативно-правовой базе, а также серьезные пробелы в работе систем сбора и хранения данных по детям-сиротам, нуждающимся в жилье. Кроме того, в большинстве регионов РФ отсутствует системный подход к решению этого вопроса. Только в нескольких субъектах РФ заранее составляются списки очередников, согласно которым власти планомерно распределяют жилье (а в некоторых случаях, жилищные сертификаты). Счетная палата рекомендует разработать “дорожную карту”, предусматривающую участие органов власти всех уровней в ее исполнении.

Кроме того, в СП предлагают параллельно решать две задачи. Первая — предоставление с 2020 года жилья детям-сиротам, достигшим в текущем году 18-летнего возраста, в плановом порядке. Вторая — обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, поставленных на учет и не получивших жилье в установленный срок.