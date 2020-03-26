 

Рядом с посольством США в Багдаде вновь упали ракеты

26.03.2020, 4:42, Новости дня

В "Зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, упали, как минимум, три ракеты. Информация о нанесенном ущербе пока не поступала.

После того, как раздались звуки сильных взрывов, на территории посольства США прозвучали сирены. По данным местных СМИ, ракеты упали рядом с американским диппредставительством, передает РИА Новости.

Как сообщалось, "Зеленая зона" Багдада периодически становится мишенью ракетных обстрелов. Как правило, подобные инциденты не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба. Так, 9 января текущего года две упавшие там ракеты вызвали срабатывание сигнала воздушной тревоги, в том числе, у посольства США. Тогда представители органов безопасности Багдада заявили об отсутствии жертв и пострадавших.

 



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