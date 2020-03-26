 

Мнение: Менеджерьё позвонило в агрохолдинг: а их пригласили на посевную (смешно и актуально)

26.03.2020, 4:35, Разное

Какие смешные московские менеджеры. Некоторые даже не представляют, что такое агрохолдинг. А у меня друг работает там генеральным директором. Менеджерью объяснили очень доступно, что делать в нынешней сложной коронавирусной ситуации.

Предыстория. Компания из Москвы занимается организацией корпоративных мероприятий, семинаров и ивентов. И вот их сейлсы, которые отвечают за продажи, позвонили в один из крупнейших агрохолдингов России и Москвы с предложением своих услуг.

Сейлсы говорят радостно, что вы – очень большая компания, богатая, у вас наверняка есть мероприятия для множества сотрудников, мы могли бы помочь в организации этого мероприятия.

Там с радостью согласились.
– Приезжайте, у нас тут намечается одно мероприятие, нужно много рук – посевная! А потом осенью приезжайте, будем урожай собирать.

Московские менеджеры откланялись. А могли бы получить бесценный и актуальный опыт. Обитателям офисов, потерявшим работу, министр сельского хозяйства Франции напоминает, что не всё потеряно – предлагает офисному пролетариату тоже ехать – пахать и сеять.

В России так же вот-вот начнется посевная. Так что работа будет. На свежем воздухе, с интересными людьми из разных отраслей. И загар будет хороший и похудеете, к осени. В общем, всё будет хорошо.

Я считаю, что это выход для многих. Говорят, работа на селе есть для всех.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/2552

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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