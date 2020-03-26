 

Мнение: Коронавирус, Путин, Собянин, ресторан «Армения»…

26.03.2020, 4:20, Разное

Не злорадствую, но вспомнилось, как ресторан «Армения» отсудил 250 тысяч у Навального сотоварищи. А требовал и вовсе 550 тысяч. За то, что 27 июля прошлого года «был вынужден приостановить работу с 10 до 20 часов, а также отменить запланированный банкет». Упущенную выгоду «Анкор» оценил в более чем 150 тысяч рублей, а отмену банкета — почти в 400 тысяч.

А сейчас Собянин объявил, что с 30 марта в Москве рестораны не будут работать.  Потому что из-за угрозы расползания коронавируса, Путин объявил в стране недельный выходной. Не будет работать и «Армения».

И мне интересно, предъявит ли  счет «Армения» за «упущенную выгоду»?  И кому предьявит? Или перетопчется?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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