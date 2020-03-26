“Могло стать результатом сговора”. Геращенко сообщил, что пожаловался в АМКУ на подорожание продуктов

26.03.2020, 4:11, Новости дня

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что пожаловался в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на подорожание продуктов питания в условиях эпидемии коронавируса. Об этом он сообщил 25 марта в Facebook.

“Никто не имеет права необоснованно поднимать цены и наживаться на украинцах во время эпидемии! Передал главе Антимонопольного комитета Юрию Терентьеву аналитическую информацию об оптовых компаниях, которые позволяют себе резко и необоснованно повышать цены на продукты питания и овощи, составляющие основу продуктовой корзины простых украинцев”, – написал он.

Замминистра подчеркнул, что в Украине достаточно запасов, “чтобы много месяцев обеспечивать пропитание украинцев”.

“Ожидаю начала антимонопольного расследования АМКУ по фактам резкого, необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков”, – отметил Геращенко.

Никто не имеет права необоснованно поднимать цены и наживаться на украинцах во время эпидемии!Передал главе… Posted by Антон Геращенко on Kolmapäev, 25. märts 2020

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. В ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране должны были прекратили внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры ввели до 3 апреля, затем продлили до 24 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 460 тыс., из них 20 857 умерли, почти 114 тыс. выздоровели.

В Минздраве сообщали, что по состоянию на 10.00 25 марта в Украине было зарегистрировано 113 случаев COVID-19, четверо людей умерли, один вылечился. В течение дня местные власти ряда регионов заявили о новых случаях заболевания. Издание “ГОРДОН” в режиме онлайн следит за ситуацией. По последней информации, инфицированных в Украине 145 человек.