“Поздно обратилась к врачам”. В Минздраве рассказали о пятой умершей от коронавируса

26.03.2020, 4:10, Новости дня

От коронавируса скончалась жительница Ивано-Франковской области, она стала пятой жертвой COVID-19 в стране. Об этом 25 марта проинформировал Telegram-канал о коронавирусе в Украине, верифицированный Министерством здравоохранения.

“В Украине зафиксирован пятый летальный случай от коронавируса. В Ивано-Франковской области умерла женщина, которая 23 марта вместе с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. К сожалению, спасти пациентку уже не удалось, она скончалась через сутки”, – сказано в сообщении.

В Минздраве отметили, что инфицирование COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти женщины.

“Ее муж пока еще находится в больнице, его состояние – средней степени тяжести”, – уточнили в ведомстве.

В Минздраве сообщали, что по состоянию на 10.00 25 марта в Украине было зарегистрировано 113 случаев COVID-19, четверо людей умерли, один вылечился. В течение дня местные власти ряда регионов заявили о новых случаях заболевания. Издание “ГОРДОН” в режиме онлайн следит за ситуацией. По последней информации, инфицированных в Украине 145 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 460 тыс., из них более 20 тыс. умерли, почти 114 тыс. выздоровели.