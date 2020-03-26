В Офисе президента заверили, что в Украине нет проблем с наличием тестов на коронавирус

26.03.2020, 4:10, Новости дня

В Украине нет проблем с наличием тестов на коронавирус. Об этом 25 марта “Обозревателю” заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

“Мы просим прекратить распространять фейки и “зраду” в обществе по количеству тестов. Мы объявили о том, что завезем 10 млн ПЦР-тестов. Но это количество нам не нужно одномоментно. Тесты поставляются в Украину партиями. Первым рейсом – военным самолетом – из Китая было доставлено 50 тыс. ПЦР-тестов. Завтра грузится новый борт, на котором прибудет 100 тыс. тестов. Дополнительно из Южной Кореи в течение двух дней в Украину будет доставлено еще 100 тыс. таких тестов. Таким образом, мы будем иметь уже 250 тыс. ПЦР-тестов. И ожидается еще несколько таких партий из-за рубежа”, – рассказал он.

Тимошенко добавил, что параллельно с этим в Украине запустили производство отечественных тестов для проведения полимеразной цепной реакции.

“Они будут отгружаться уже через 10 дней. К этому времени Украине с запасом хватит ПЦР-тестов, закупленных за рубежом. Речь идет именно о тестах для лабораторий, которые делают высокоточную диагностику”, – подчеркнул он.

Тимошенко отметил, что на первом этапе Украина закупила около миллиона тестов для полимеразной цепной реакции.

“Если в какой-то момент мы поймем, что динамика эпидемии начала замедляться и нам не нужно такое количество ПЦР-тестов, мы остановим закупки. Кроме того, мы уже привезли 250 тыс. экспресс-тестов. Отмечу, что эти быстрые тесты были закуплены для проведения предварительной диагностики. Их достаточно для того, чтобы на границах и в аэропорту Борисполь, куда они уже переданы, пограничники и медики могли проводить тестирование на коронавирус, не обращаясь в лаборатории”, – пояснил он.

Заместитель руководителя ОПУ рассказал, что очередная партия медсредств из Китая прибудет в Украину в ближайшие дни.

“Мы зафрахтовали грузовой самолет казахской компании, что обойдется Украине дешевле, чем полеты большого военного Ил-76. Борт вылетит из Астаны сегодня ночью. В четверг в полдень он должен приземлиться в Китае и начать загрузку. Сейчас склад в Китае загружен на три полета”, – пояснил он.

Тимошенко сообщил, что очередным рейсом в Украину должно быть доставлено 280 тыс. респираторов, 30 тыс. защитных костюмов, а также значительное количество обычных трехслойных медицинских масок, которые вскоре поступят на аптечные склады и в сети аптек.

Первую партию медсредств из Китая доставили в Украину 23 марта. В Офисе президента сообщали, что тестов, которые доставили в Украину, хватит на более чем 10 дней.

В Украине по состоянию на 22.30 25 марта количество инфицированных коронавирусом достигло 145, пятеро из них умерли, один выздоровел.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 25 марта, общее количество инфицированных в мире достигло 466 955, из них 21 162 умерли, 113 769 выздоровели.

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