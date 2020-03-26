2 триллиона долларов – беспрецедентный пакет экономических мер

26.03.2020, 4:06, Новости дня

После нескольких дней напряженных переговоров демократы и республиканцы достигли соглашения по поводу положений законопроекта о мерах экономического стимулирования общим объемом 2 триллиона долларов. Законопроект стал ответом законодателей на стремительное падение экономики в связи с распространением эпидемии коронавируса в стране и был представлен в конце прошлой недели лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом.

Президент США хотел видеть принятие Сенатом законопроекта уже в понедельник, однако демократы были не согласны с принимаемыми мерами и обвинили республиканцев в том, что те не допустили демократов к разработке законопроекта с самого начала. Сами же меры, по мнению демократов, предусматривали оказание большей помощи бизнесу, нежели простым американцам, в том числе по обеспечению пособий по безработице и доступу к здравоохранению. Не были согласны демократы и с тем, что, согласно первоначальным положениям законопроекта, 500 миллиардов долларов, направляемых, в том числе, на оказание помощи крупному бизнесу, проходили бы под руководством Минфина США без открытой информации об их распределении до 6 месяцев по решению министра финансов. Стороны договорились о том, что финансирование будет осуществляться при надзоре со стороны генерального инспектора и специального комитета. Также, бизнес, связанный с президентом США, высокопоставленными чиновниками или конгрессменами будет исключен из списка тех, кто может получить финансовую помощь.

Полный текст законопроекта еще не был опубликован, однако известно, что он предусматривает, среди прочего, выделение 500 миллиардов долларов на оказание помощи крупным компаниям, штатам и муниципалитетам, 367 миллиардов – малому и среднему бизнесу, в том числе предусматривая выдачу кредита до 10 миллионов долларов, который может быть прощен при сохранении фирмами рабочих мест. 250 миллиардов долларов пойдет на поддержку пособий по безработице и рассылку прямых чеков американцам – в зависимости от доходов – с индивидуальным единоразовым пособием в 1200 долларов.100 миллиардов долларов должны быть направлены в сферу здравоохранения.

Законопроект проходит голосование в Сенате США, после чего он должен быть вынесен на рассмотрение Палаты представителей и представлен президенту США на подпись. Законодатели надеются на то, что смогут провести специальную меру «единодушного согласия» в Палате представителей, в заседаниях которого сейчас перерыв, однако для этого законопроект должен получить поддержку всех 435 представителей нижней палаты США. Голосование в Палате представителей может пройти в четверг. В противном случае, конгрессмены должны будут собраться на голосование в Вашингтоне.

Американские экономисты отмечают беспрецедентность предпринимаемых мер, выражают оптимизм по поводу того, что республиканцы и демократы смогли договориться в условиях кризиса и не исключают принятие новых пакетов помощи.

Андерс Ослунд: защита людей и здравоохранение должны быть приоритетом

Экономист и эксперт вашингтонского Атлантического совета Андерс Ослунд (Anders Aslund, Atlantic Council) подчеркивает беспрецедентный размер оказываемой помощи, который в два раза больше мер, принятых во время финансового кризиса 2008 года, однако выражает обеспокоенность распределением средств.

«Обе стороны согласились с тем, что это должно быть 2 триллиона долларов. Вопрос в том, как эти деньги будут распределены, – говорит экономист. – Необходимо финансировать государственное здравоохранение в США, которое в значительной степени недофинансировано. Удивительно, если вы выделяете два триллиона долларов, и этот вопрос не становится приоритетом».

«Важна поддержка людей с помощью расширения страховки по безработице и обеспечением их медицинской страховкой на то время, когда они не могут работать. Это должно быть основой», подчеркивает Андерс Ослунд, отметив, что в отличие от многих других стран, в том числе Европы, в США не существует значительной социальной поддержки и доступ к системе здравоохранения зачастую является проблемой.

В этом контексте экономист поддерживает единоразовые выплаты американцам, которые должны как оказать некоторую дополнительную финансовую поддержку населению, так и поддержать восстановление экономики.

«Я думаю, что это отличная мера. Во-первых, многие люди сейчас теряют доходы. А во-вторых, мы не знаем точно, кто они. Таким образом, эти деньги будут немедленно использованы для потребления, что в свою очередь также будет поддерживать бизнесы, которые страдают от кризиса. Это, конечно, способ искусственного поддержания движения колес в экономике, но он сейчас также необходим», – считает экономист.

Адрес Ослунд также высказывает критический взгляд на то, что в первоначальном варианте законопроекта отсутствовал механизм публичного надзора за распределением 500 миллиардов долларов.

«Министр финансов Стивен Мнучин изначально хотел, чтобы ассигнования 500 миллиардов долларов были бы секретными на срок до полугода, и не было никакой прозрачности в их распределении. Все финансирование должно быть прозрачным и причин для секретности не должно быть», – говорит экономист, по мнению которого единственной причиной для потенциальной секретности была бы «коррупция или что-то, что было бы публично неприемлемо».

Эдвард Алден: республиканцы и демократы все-таки могут работать вместе

Эксперт Совета по международным отношениям Эдвард Алден (Edward Alden, CFR) подчеркивает важность того, что, несмотря на огромные разногласия между республиканцами и демократами, обе партии смогли работать вместе в условиях кризиса.

«Обе стороны все-таки могут работать вместе, пытаясь бросить экономике спасательный круг, – говорит эксперт, также отметив беспрецедентную сумму предпринимаемых мер. – Я думаю, что это самое главное, потому что мы знаем, что экономика США резко сократится в течение следующих нескольких месяцев».

«Оказание помощи рабочим, малому и крупному бизнесу имеет решающее значение для того, чтобы пережить этот период, – добавляет Эдвард Алден, особенно отметив важность расширения пособий по безработице, которые должны предусматривать получение полной заработной платы в течение четырех месяцев. – Мы увидим огромный всплеск заявок на пособия по безработице. Несколько миллионов, если я не ошибаюсь, были поданы уже на этой неделе».

Однако эксперт выражает озабоченность тем, насколько быстро малый бизнес, больше всего пострадавший от кризиса на данный момент, сможет получить финансовую помощь, и тем, как на нем скажутся условия получения кредита, предусматривающие прощение кредита при сохранении рабочих мест сотрудников. Многие бизнесы в США уже уволили своих работников, отмечает Эдвард Алден, и не совсем ясно, как выдача кредитов будет применяться в данном случае.

«Я хотел бы видеть и больше мер по обеспечению больничных для американцев. Я думаю, что первый закон в этом отношении был недостаточен», – считает экономист, который также приветствует изменения, согласно которым распределение средств крупному бизнесу должно будет осуществляться при публичном контроле и определенных условиях.

«Внесенные изменения улучшают надзор, например, запрещают компаниям использовать полученные деньги для выкупа акций, что явилось бы совершенно безответственным способом использования федеральной поддержки. Денежная помощь предназначена для того, чтобы позволить этим компаниям продолжать свою деятельность и давать людям работу, а не увеличивать стоимость своих акций, чтобы принести пользу акционерам. Так что это важно», –говорит Эдвард Алден.

Стефани Сигал: теперь нужно подумать о том, что делать через три, шесть, двенадцать месяцев

Эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Стефани Сигал (Stephanie Segal, CSIS) также отмечает, что пакет экономической помощи со стороны правительства США является «беспрецедентным», и соответствует тому «беспрецедентному шоку, который переживает экономика».

«Данный законопроект бюджетного стимулирования следует за решительными мерами со стороны Федеральной резервной системы США, усилия которой направлены на сохранение ликвидности в финансовой системе, но действия Федеральной резервной системы не могут устранить экономические потери, связанные с потерей зарплат и доходов из-за вируса», – подчеркивает Стефани Сигал, отметив, что, с ее точки зрения, нынешний законопроект представляет собой правильный баланс мер между оказанием помощи бизнесменам и населению.

Однако то, будет ли предпринимаемых мер достаточно зависит от того, как долго будет продолжаться кризис и от общего состояния экономики, говорит Стефани Сигал, и принятие нового пакета мер не исключено.

«Теперь, когда у нас есть первый ответ на кризис, нам нужно подумать о том, что делать через три, шесть, двенадцать месяцев и дальше, и о том, какую стратегию предпринять, чтобы победить вирус, но одновременно с этим убедиться в том, что мы сохраняем фундамент не только нашей, но и глобальной экономики», – добавляет эксперт.